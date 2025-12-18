Wederom hield Robin van Persie een overtuigend betoog tegenover de pers na de zoveelste blamage van Feyenoord. Het bekeravontuur is ten einde na een domper tegen sc Heerenveen (2-3). Het is de 8e verliespartij uit de laatste 11 wedstrijden, maar dit duel legde één probleem pijnlijk bloot. Deze selectie van Feyenoord kan elkaar niet op hun plek zetten. De club uit Rotterdam, de stad van recht voor z'n raap, mist spelers met die mentaliteit.

Hoe strijdbaar Van Persie is, zo lafjes gaat het er binnen de lijnen aan toe. Ja, de Rotterdammers gingen tot de laatste seconde voor de gelijkmaker. Ja, ze kwamen tot twee keer toe terug van een achterstand. Maar een echte reactie in het veld bleef uit. Het publiek opzwepen is het makkelijkste om te doen. Elkaar terecht te wijzen en op de plek te zetten, dat ishet moeilijkste om te doen. Dat gebeurde niet.

Recht voor z'n raap

De club uit Rotterdam, de stad van recht voor z'n raap, mist spelers met die mentaliteit. Quinten Timber komt in de buurt en is één van de weinige spelers in het veld die zijn mond opentrekt. Maar toen hijzelf bij de tweede goal van Heerenveen in de fout ging, stond iedereen er maar gelaten bij. Eventjes gingen de handen omhoog met een idee van: wat is dit nou? Een verdere reactie bleef uit. Het zag er gelaten uit, misschien ook wel onvermijdelijk na zoveel tegenslag.

Het is een harde en pijnlijke conclusie voor Van Persie, die in nood verkeert. Hij staat zwaar onder druk en krijgt het team niet aan de praat. Je hoopt dan dat er vanuit de selectie zelf iets kan groeien, maar daar heeft hij - zo blijkt - niet genoeg karakters voor in de groep die tegen Heerenveen op het veld stond.

Elkaar de waarheid vertellen

De spelers moeten elkaar de waarheid kunnen vertellen, desnoods ook naar buiten toe zoals Sem Steijn en Luciano Valente ook al eerder deden. In de pers gaven zij hun goudeerlijke mening over hun medespelers. Dat werd niet op prijs gesteld door Van Persie, maar nu lijkt er zelfs in het veld niet meer eerlijk te worden gesproken.

Het is tekenend dat Justin Bijlow met Van Persie bij de fans stond. Hij had natuurlijk de aanvoerdersband aan en is een echte Feyenoorder. Maar is minder aansprakelijk voor het leed dat de supporters wordt aangedaan. Hij kan niet de leiding pakken. Het was diezelfde Bijlow die het probleem in de selectie pijnlijk blootlegde op de persconferentie: "We hebben de connectie van begin dit seizoen niet meer."

En dat zal Van Persie het meeste zorgen baren, als de groep de connectie niet meer heeft. Van Persie kan roepen wat hij wil langs de zijlijn, maar het moet wel overkomen op de spelers. Er is geen meedogenloze gozer in het team als David Hancko, Gernot Trauner of een ongefilterde Quilindschy Hartman die de boel even opschudt. Iets wat juist bij het karakter van Feyenoord en de trainer Van Persie past.