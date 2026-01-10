Oud-tennisser Michaëlla Krajicek (37), de halfzus van Richard Krajicek, maakt een trip naar een plek die zeer dierbaar is voor haar. 'Er is geen plek waarvan ik ooit zoveel zal houden', schrijft ze op haar socials.

In een reeks story's op Instagram laat Krajicek zien dat ze in Praag is. De hoofdstad van Tsjechië is een bekende plek voor haar. Ze is geboren in Delft, maar gezien haar vader Petr Krajicek een Tsjech is, blijven dat land en de hoofdstad haar trekken.

Een droom

"Goeiemorgen Praag", schrijft de winnares van drie titels in de eerste bijdrage van zaterdag. "Wakker worden in dit hotel is gewoon een droom." Daarna zijn er beelden van een restaurant dat ze vijf sterren geeft en 'een van de mooiste kerken van Praag'. Wie weet is het de kerk waarin ze in 2015 trouwde met Martin Emmrich (inmiddels haar ex-man).

Ook in Praag zijn de gebouwen en straten bedekt met een laag sneeuw. Het zijn pittoreske taferelen die bij Krajicek een lofrede opwekken. Ze schrijft: "Praag en sneeuw. Ik had oprecht tranen in mijn ogen bij het wandelen door deze magische stad. Zo prachtig, zo vredig. Ik heb hier jaren doorgebracht en gewoond. Van geen stad of plaats zal ik ooit zoveel houden als van Praag."

De sleutel

Eind 2025 plaatste Krajicek foto's vanuit warmere oorden, zodat ze zich kon hullen in een bikini. Uit haar kiekjes en begeleidende tekst bleek dat ze prima in haar vel zit momenteel. Ze gaf haar volgers onder meer deze boodschap mee:

"Het is belangrijk om je dit in te prenten: ga met niemand in competitie. Neem je tijd. Eet gezond. Sport en beweeg. Zie je eigen schoonheid en accepteer je zogeheten fouten. Je kan stralen in je eigen 'echte' lichaam, ook nadat je bent bevallen van twee prachtige kinderen. Discipline is de sleutel."