Tennisicoon Boris Becker was woensdag in Nederland om zijn boek 'Inside' te promoten. Hij schoof aan bij diverse talkshows, waaronder Vandaag Inside en Eva. Daar werd het vuur hem na aan de schenen gelegd.

Bij VI sprak de 57-jarige oud-tennisser zich uit over de sfeer in het programma. Die vond hij heel open en gemoedelijk. Vervolgens werd hem gevraagd hoe hij zijn optreden in Eva, op NPO 1, ervaarde. Becker deed een boekje open over zijn gesprek met presentatrice Eva Jinek.

'Alsof je terecht staat'

"Dat was totaal anders", begint de zesvoudig grandslamwinnaar. "Daar lijkt het net alsof je terecht staat in de rechtbank. Met haar grote blauwe ogen. Hier komt het meer vanuit het onderbuikgevoel." Hij was ook niet blij met vragen over zijn dochter, die Jinek hem voorlegde. "Dat is geen onderdeel van het boek, dus dat was niet nodig."

Becker heeft onder meer drie zonen: Noah, Elias (beiden uit zijn eerste huwelijk) en Amadeus (met zijn ex-vrouw Sharlely 'Lilly' Kerssenberg uit Nederland). Een ander kind van Becker, Anna, was niet welkom op zijn huwelijk met Lilian in 2024. Becker verwekte haar bij Angela Ermakova, terwijl hij in die tijd getrouwd was met Barbara Feltus. Dat gebeurde op een bizarre plek: een bezemkast. Mede daardoor liep de relatie op de klippen.

'Officier van justitie'

Het VI-trio, bestaande uit Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp, ging vervolgens nog even door op de sfeer bij Jinek. Ook tafelgast Raymond Mens snapt wat Becker omschrijft als een gespannen setting. "Daar zat hij voor zijn gevoel met de officier van justitie. Dan is het hier een stuk gezelliger", zegt hij.

"Je zag hem ook binnen twee minuten ontdooien", reageert Derksen. "Hij had door dat het hier gemoedelijk was. Eva heeft dat pinnige 'officier van justitie'-toontje."

Gevangenis

Becker is ook geen onbekende van justitie. Daar ging hij bij Jinek ook dieper op in. Becker werd failliet verklaard en vanwege het achterhouden van inkomsten kreeg hij ook nog een fikse celstraf. Hij moest acht maanden de bak in. "Ik heb een zware prijs betaald voor mijn keuzes."

De periode in de gevangenis viel de Duitser loodzwaar. "Dat gun ik mijn ergste vijand niet. Je hebt gevangenissen, en je hebt die waar ik in zat. Ik zat tussen moordenaars en pedofielen en dealers. Ze wisten gelukkig niet dat ik Boris Becker was. Daar hadden ze anders hun voordeel meegedaan."