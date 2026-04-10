Andre Agassi zette twintig jaar geleden een punt achter zijn tennisloopbaan, maar sindsdien heeft de 55-jarige Amerikaan een nieuwe racketsport gevonden. Pickleball, de snelst groeiende sport ter wereld, heeft hem volledig in zijn greep. Deze week reisde hij helemaal naar Kuala Lumpur, en daar sprak hij zich openlijk uit over de toekomst van de sport.

Tijdens een persconferentie in Kuala Lumpur, in het kader van de Joola Titans Tour, liet hij zich uit over de toekomst van pickleball. Agassi pleit er openlijk voor om de sport op te nemen in de Olympische Spelen. "Elk land dat de Olympische Spelen organiseert, heeft het recht om een sport toe te voegen. Zo zagen we onlangs breakdance toegevoegd worden", vertelde hij aan de New Straits Times. "Ik geloof dat het een realistisch en haalbaar doel is en ik denk dat het zelfs eerder zal gebeuren dan je misschien denkt."

Nieuwe liefde

Die liefde voor pickleball ontstond tijdens de coronapandemie, samen met zijn vrouw en tennislegende Steffi Graf. "We namen onze kinderen mee naar buiten en zochten iets om te doen. Mijn vrouw en ik, die ons hele leven al wel wat op de tennisbaan hebben gedaan, ontdekten dat we het samen konden doen", laat hij weten. Inmiddels promoot hij de sport actief wereldwijd.

Ondanks de enorme opmars die pickleball de afgelopen jaren heeft gemaakt, benadrukt Agassi dat er nog veel groeipotentieel is. "Hoe eng het ook klinkt, pickleball staat nog in de kinderschoenen. Het doorbreekt generatiebarrières, genderbarrières en culturele barrières", aldus de Amerikaan.

Wereldrecord

Dat Agassi zich zo hard maakt voor de sport is niet toevallig. De Amerikaan geldt als een van de grootste tennissers aller tijden. Hij won acht grandslamtitels, werd in 1996 olympisch kampioen in Atlanta en stond maar liefst 101 weken bovenaan de wereldranglijst. Na zijn pensioen in 2006 verdween hij lange tijd uit de publiciteit, maar de afgelopen jaren laat hij zich steeds vaker zien en dan vooral rondom pickleball.

Dat Agassi zijn woorden kracht bijzet, bewees hij deze week ook op een andere manier. Voor de Joola Titans Tour speelde hij op de bovenste verdieping van de Merdeka 118, met 678,9 meter het op één na hoogste gebouw ter wereld. Daarmee brak hij meteen een wereldrecord: de hoogste pickleballwedstrijd ooit gespeeld.

Het tweedaagse toernooi werd feestelijk geopend met een spectaculaire droneshow en een indrukwekkend vuurwerk. Voor Agassi was het een week om niet snel te vergeten dankzij zijn wereldrecord en wie weet staat pickleball over een paar jaar gewoon op het programma van de Olympische Spelen.