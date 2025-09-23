Rafael Nadal heeft dinsdag een opvallend bericht geplatst op sociale media. De Spaanse tennislegende waarschuwt zijn volgers namelijk voor video's die gemaakt zijn met behulp van AI.

Nadal lijkt het slachtoffer te zijn van iemand die niet het beste met de mensen voor heeft. Er zouden online namelijk nepvideo's rondgaan waarin de Spanjaard beleggingstips geeft. Die beelden zijn hoogstwaarschijnlijk gemaakt met behulp van kunstmatige intelligentie.

Het is wel vaker zo dat bekende mensen voor dit soort nepvideo's worden gebruikt, maar het is in dit geval dusdanig ernstig dat Nadal zich genoodzaakt voelde om een statement over de kwestie naar buiten te sturen "Mijn team en ik hebben ontdekt dat er op bepaalde platforms video's circuleren, gemaakt met kunstmatige intelligentie, waarin iemand lijkt op mij en klinkt als mij", schrijft Nadal.

"Deze video's promoten beleggingstips of aanbiedingen die niet van mij afkomstig zijn. Ze maken deel uit van een misleidende reclamecampagne. Wees voorzichtig: ik heb dergelijke inhoud niet gemaakt of onderschreven. Ik deel deze waarschuwing, wat ongebruikelijk is voor mij op sociale media, maar ik vind het noodzakelijk."

Hello everyone.



I’m sharing this alert, which is unusual for me on social media, but I believe it’s necessary.



My team and I have identified fake videos circulating on certain platforms, created with artificial intelligence, where someone appears to look and sound like me.… — Rafa Nadal (@RafaelNadal) September 23, 2025

Familie Nadal krijgt het te verduren

Nadal is niet de enige in zijn familie die slachtoffer is in een vervelende zaak, want zijn zus Maribel bleek gestalkt te worden door een man. Dat zorgde voor beangstigende momenten bij de zus van de ex-toptennisser. De man werd uiteindelijk opgepakt en uiteindelijk veroordeeld in de rechtbank.

Tennispensioen

Nadal hoorde bijna twintig jaar tot de beste tennissers ter wereld, maar hing eind vorig jaar zijn racket aan de wilgen. De Spanjaard verloor zijn allerlaatste partij van Botic van de Zandschulp in de Davis Cup. Nadal won in zijn loopbaan 22 grandslamtitels, waarvan hij er liefst veertien op Roland Garros pakte. Daar werd hij tijdens de afgelopen editie in het zonnetje gezet met een eerbetoon. Ook oude rivalen Roger Federer, Novak Djokovic en Andy Murray maakten daarbij hun opwachting.

De Spanjaard heeft het ondanks zijn tennispensioen vast erg druk, maar dan met luiers. Zijn vrouw Xisca beviel vorige maand van hun tweede kindje. Op 7 augustus kwam Miquel Nadal ter wereld. De twee kregen in 2022 ook al een zoon. Daar is de naam nooit officieel van bekendgemaakt, maar Spaanse media denken dat hij Rafa jr. heet en dus vernoemd is naar zijn vader.