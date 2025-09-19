Tennislegendes Roger Federer en Rafael Nadal zijn alweer een tijdje met pensioen. Toch sluiten ze een terugkeer op de baan samen niet uit. Er wordt zelfs al gesproken over een 'Fedal'-tour.

Federer sprak in aanloop naar de Laver Cup over een mogelijke rentree. Hij nam in 2022 afscheid van de sport op het toernooi waar hij zelf mede-oprichter van is. Hij deed samen met Nadal mee aan het dubbelspel. In het toernooi speelt Team Europa tegen een team van de andere continenten van de wereld.

Nadal nam vorig jaar afscheid na de uitschakeling van Spanje in de Davis Cup. Daarom wordt aan zijn grote concurrent gevraagd of hij een seniortour ziet zitten waaraan ze samen kunnen deelnemen. "Waarom niet?", reageert Federer.

De Zwitser onthulde ook dat hij nog regelmatig op de baan staat. Ik heb hier in San Francisco al vier uur gespeeld en daarvoor nog anderhalf uur in LA. Ik probeer goed in vorm te blijven." Nadal heeft echter nog geen racket aangeraakt sinds zijn pensioen. Hij golft wel eens samen met Federer.

Fedal tour

"Maar ik weet dat Rafa er absoluut voor open staat om weer te gaan tennissen", vervolgt Federer. "Het klinkt vreselijk; seniorentennis. Maar misschien kunnen we een tour creëren. Een soort Fedal tour."

In het verleden bestond er nog een Champions Tour, merkt de 44-jarige op. "Ik denk dat er veel vraag naar is om voormalig kampioenen weer in actie te zien. Daar kan ik wel eens over na gaan denken."

Onderlinge ontmoetingen

Federer won in zijn carrière 20 grandslamtitels. Hij kwam in finales vaak Nadal tegen en speelden in totaal veertig keer tegen elkaar in een officiële wedstrijd. De 39-jarige Spanjaard won 22 keer een grandslamtitel.

Laver Cup

De Laver Cup staat op het punt van beginnen. Casper Ruud en Reilly Opelka openen de groepsfase vrijdagavond (Nederlandse tijd). In het dubbelspel staat ook een mooie eerste partij op het programma. Carlos Alcaraz speelt met Jakub Mensik tegen Taylor Fritz en Alex Michelsen.