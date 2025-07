Richard Krajicek zat zaterdag in Londen aan een high tea met een man die zijn leven veranderde. Wat begon als een toevallige ontmoeting, bleek een bijzonder verhaal van hoop, vindingrijkheid en een tweede kans.

De voormalig Wimbledon-kampioen kreeg enkele maanden geleden te horen dat zijn aorta gevaarlijk verwijd was. De situatie was zo serieus dat een ingrijpende operatie onvermijdelijk werd. Maar de ingreep die hij onderging was allesbehalve standaard. Het was het resultaat van het brein van een ingenieur met een missie, die zelf jaren geleden voor eenzelfde uitdaging stond.

Die ingenieur, Tal Golesworthy, leed aan het Syndroom van Marfan, een aandoening die kan leiden tot gevaarlijke verwijding van de aorta. Hij ontwikkelde een innovatief ‘corset’ dat om de aorta wordt geplaatst om scheuren te voorkomen. Bij de PEARS-operatie (Personalized External Aortic Root Support) wordt eerst een 3D-scan gemaakt, waarna een op maat gemaakte kunststof steun rond de aortawortel wordt geplaatst. In 2004 was hij de eerste patiënt die deze ingreep onderging.

De operatie die zijn leven veranderde

Krajicek onderging deze ingreep afgelopen mei. "Het was heel bijzonder", vertelt hij over zijn ontmoeting met Golesworthy tegenover AD. "Tal is een vrolijke, open kerel met goede humor. Hij loopt op zijn 68ste nog fit en vrolijk rond, dat is vanuit mijn oogpunt ook heel fijn." Zijn vrouw Daphne Deckers noemt hem 'een eigenzinnige, markante man, een echte Brit'.

'Ik had geen zin dat ik ergens in een greppel zou belanden'

Voor Krajicek waren twee dingen belangrijk: dat hij zijn leven weer kon oppakken en dat het ziekenhuis de ingreep aanraadde. "Dat was zo, dus ik zei: oké, let’s go." Hij wilde vooral stress vermijden. "Ik fiets graag en ga soms zeven uur het Spaanse achterland in. Ik had er geen zin in dat die aorta zou scheuren en ik ergens in een greppel zou belanden."

De maanden voorafgaand aan de operatie waren spannend. "Ik was bang dat mijn aorta zou scheuren en ik zou overlijden. Die kans was één of twee procent. Tijdens de operatie word je helemaal opengelegd, dus ik maakte me ook zorgen over ziekenhuisbacteriën. Gelukkig is alles goed gegaan. Inmiddels ben ik van de medicijnen af en fiets weer, binnenkort begin ik ook weer met pilates", blikt hij vooruit.

Hoe een persoonlijke missie wereldwijd levens redt

Golesworthy vertelde tijdens hun ontmoeting over zijn lange strijd om zijn methode erkend te krijgen. "Hij deed het in eerste instantie voor zichzelf, maar nu wil hij anderen helpen. Hij heeft al zijn geld erin gestoken en was druk met verzekeringen en patenten", klinkt Krajicek vol lof.

In het begin werden wereldwijd minder dan tweehonderd van deze operaties uitgevoerd, maar inmiddels wordt de techniek in veertien landen toegepast. "Steeds meer mensen geloven erin. Het scheelt ook veel ziektekosten. En dat is bedacht door iemand zonder medische achtergrond. Niet normaal, wat een verhaal."

De emotie van grote finales na een zware operatie

Terwijl Krajicek langzaam herstelt van zijn ingrijpende operatie, worstelt hij nog met de spanning die grote tennisfinales met zich meebrengen. "Tijdens de vijfsetter op Roland Garros tussen Alcaraz en Sinner werd het me soms te veel", blikt hij terug. "Ik kon mijn hart zo voelen kloppen dat ik de livescores zelfs niet rustig kon volgen. Pas de volgende dag kon ik de hoogtepunten weer met plezier bekijken." Zondag staat op Wimbledon hetzelfde affiche op het programma in de finale van het iconische grastoernooi.

De 53-jarige Krajicek is de enige Nederlander die ooit één van de vier Grand Slam-toernooien in het enkelspel won. Zijn triomf op Wimbledon in 1996 blijft een hoogtepunt in zijn carrière. Na zijn actieve periode blijft hij betrokken bij tennis, onder andere als toernooidirecteur van het ATP-toernooi in Rotterdam.