Niemand minder dan tennislegende Maria Sharapova is te gast in de nieuwe aflevering van Hot Ones. Het bijzondere interview draait om het eten van kippenvleugels, met steeds pittiger wordende sausjes erop. Het is dan ook niet zo gek dat de 38-jarige Russische in tranen uitbarst tijdens het gesprek met interviewer Sean.

De viervoudig Grand Slam-kampioene Maria Sharapova nam begin 2020 afscheid van het proftennis en stortte zich op een zakelijke carrière. Ze kreeg een plek in de raad van bestuur van modehuis Moncler en investeerde in onder andere in de UFC en meerdere zakelijke bedrijven.

'Niet zo elegant huilen'

Haar nieuwste media-optreden was een stuk minder glamoureus. Sharapova was te gast bij Sean Evans in de YouTube-show 'Hot Ones', berucht om de pittige kippenvleugels die gasten moeten eten terwijl ze vragen beantwoorden. Bekende sterren als Jennifer Lawrence en Margot Robbie barstten eerder al in tranen uit tijdens de show. Sharapova waarschuwde de presentator van tevoren al dat ze zeker niet zo 'elegant zou huilen' als Robbie.

Biertjes tappen op Wimbledon

Onlangs dook Sharapova weer op in de tenniswereld. Ze was op Wimbledon aanwezig als ambassadrice van biermerk Stella Artois voor de campagne 'Perfect Serve'. Samen met mede-ambassadeur David Beckham tapte de toptennisster biertjes op de beroemde Henman Hill en genoot vervolgens van de wedstrijden op Centre Court.

Luid kreunen

Terwijl ze de eerste pittige sauzen doorstond, sprak Sharapova ook over haar beruchte gekreun op de tennisbaan, waar al jaren commentaar op is. De voormalig Wimbledon-kampioene, bekend om haar luidruchtige spel, benadrukte dat ze het geluid nooit opzettelijk versterkte om tegenstanders te intimideren.

"Ik wou dat ik kon zeggen dat het intimidatie was, maar dat zou een leugen zijn. Ik begon ermee als kind, het gebeurde gewoon en het werd steeds luider. Maar misschien wordt het nog luider na deze vleugels", grapte Sharapova.

'Mag ik hier vloeken?'

Naarmate de show vorderde en de vleugels pittiger werden, raakte Sharapova zichtbaar van slag. Op een gegeven moment vroeg ze Evans hoe hij in vredesnaam door kon gaan met vragen stellen. Het hoogtepunt was toen Evans een vraag stelde over welk type speelster ze het liefst kiest als dubbelpartner, iemand die aan het net staat of juist een krachtmens.

Sharapova, vechtend tegen de tranen en de pittige saus, riep verward uit: "Wat is in godsnaam een cherry-picker? Mag ik hier vloeken?" Uiteindelijk koos ze toch voor de cherry-picker. Dat is een persoon die graag aan het net de punten maakt.

Dopingschorsing

Sharapova won drie dubbeltitels in haar carrière, maar focuste zich nooit echt op die discipline. Haar hoogste ranking in het dubbelspel was 41. Vijf jaar geleden stopte ze met proftennis na blessureleed en een comeback na een dopingschorsing. Tijdens de Australian Open van 2016 testte ze positief op meldonium, een hartmedicijn dat toen net verboden was. Ze kreeg twee jaar schorsing, maar die straf werd later verminderd omdat ze het medicijn op doktersadvies slikte en 'oprecht geloofde dat ze de regels volgde'.