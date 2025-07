Tennis draait om techniek, emotie... en geluid. Tijdens de derde ronde op Wimbledon trok Aryna Sabalenka opnieuw alle aandacht, maar niet alleen met haar spel. De intensiteit van de Wit-Russische toptennisster op de baan vertaalt zich ook in een opvallend kenmerk dat fans en tegenstanders niet ontgaat.

In haar duel tegen Emma Raducanu haalde Sabalenka een piek van 113 decibel met haar gekreun, een volume dat zelfs een claxonnerende auto overtreft en bijna net zo luid is als het gebrul van een leeuw. Een opvallende vergelijking, want Sabalenka, bijgenaamd 'de Tijger' vanwege haar krachtige en onstuitbare speelstijl, past perfect in het beeld van katachtige roofdieren: krachtig en dominant.

Kreunen als wapen: Sabalenka's geheim op Wimbledon

Voor Sabalenka zijn haar kreten veel meer dan alleen een geluid. Ze zijn een uiting van pure concentratie en fysieke inspanning, een soort handtekening die haar aanwezigheid op de baan versterkt. Het gekreun van de nummer één van de wereld draagt bij aan haar ritme en helpt haar om de spanning van het moment los te laten. Bovendien lijken sommige tegenstanders hierdoor uit hun concentratie gehaald te worden, wat het tot een verrassend tactisch wapen maakt.

Tijdens haar wedstrijd tegen de Britse Raducanu bereikte haar gekreun een indrukwekkende 113 decibel, waarmee ze het oude record van 109 decibel van Michelle Larcher de Brito ruim overtrof. De Portugese stond jarenlang bekend als de 'geluidskoningin' van het circuit. Het publiek in Wimbledon, normaal gesproken bekend om zijn Britse terughoudendheid, reageerde met een mix van verbazing en amusement op de krachtige uitbarstingen van Sabalenka.

Sabalenka en Djokovic: een vriendschap vol waardevolle lessen

Naast haar vocale kracht werkt Sabalenka ook hard aan de mentale kant van haar spel. Dat doet ze met hulp van Novak Djokovic, met wie ze een goede band heeft opgebouwd. De Servische tennislegende geeft haar waardevolle tips over energiemanagement en mentale voorbereiding, en ze bespreken regelmatig strategieën samen. "Hij maakt er altijd grapjes over dat ik zijn return kopieer", vertelde Sabalenka na haar overwinning op Elise Mertens in de vierde ronde.

"Ik zeg dan: Man, het werkt. Ik kopieer de beste!" Dankzij de open en vriendschappelijke relatie met Djokovic kan Sabalenka zich steeds verder ontwikkelen. Met haar combinatie van mentale scherpte, fysieke kracht en unieke expressie op de baan staat ze er uitstekend voor op Wimbledon. Na eerder twee keer de halve finale te hebben bereikt, is ze dit jaar vastberaden om Wimbledon eindelijk te winnen. Als laatste overgebleven speelster uit de top vijf wacht haar nu de Duitse Laura Sigmund.

