Michaëlla Krajicek (36) sloot onlangs haar loopbaan af. Het is voor de voormalig kwartfinalist op Wimbledon tijd voor nieuwe bezigheden. En daar komt ook halfbroer Richard Krajicek om de hoek kijken.

Voordat in juni 2025 de vrouwenfinale op de Libéma Open begon, kreeg Krajicek een eerbetoon op het Centre Court. Ze is de enige Nederlander die ooit het enkelspel op het gras van Rosmalen wist te winnen. Overigens deed ze dit jaar niet mee. Ze werkte in juli 2024 haar laatste partij als proftennisster af.

Broer Richard

Via Instagram laat 'Misa', zoals ze ook wordt genoemd, zien waar ze inmiddels zoal mee bezig is. "Van de tennisbaan naar de padelbaan - dit keer niet om te spelen, maar voor een heel speciale cover shoot en interview met Padel 2025 magazine", schrijft ze.

"Samen met mijn broer Richard Krajicek stonden we voor de camera én spraken we over onze gedeelde liefde voor sport. De zon scheen en de locatie was prachtig, Altijd speciaal om dit soort momenten samen te mogen beleven."



Padel

Ook rondom haar afscheid liet 'Kleine Kraai' weten dat ze verslingerd is geraakt aan padel. "Ik ben zeker van plan om weer te gaan padellen. Hoe fanatiek het wordt, dat zie ik de komende tijd wel. Maar ik sta inmiddels alweer op de baan en dat ga ik zeker blijven doen", aldus Krajicek.

Ook is het bemoedigend om te zien dat Richard Krajicek het padelspelen oppakt. Hij werd onlangs geopereerd en na die ingreep had hij heel weinig energie. De Wimbledon-kampioen van 1996 lag de hele dag op bed. Misa zei over die situtatie bij De Oranjezomer: "Op dit moment ligt hij 20 uur per dag op bed. Het is allemaal goed afgelopen, maar het was wel goed schrikken ja. Ik sprak hem gisteren en na 25 minuten was hij echt vermoeid."

Daphne Deckers

Daphne Deckers, de vrouw van Richard Krajicek, legde op Instagram uit wat er is gebeurd: ""Ik wil jullie namens Richard een update geven: hij heeft een hartoperatie gehad. Een PEARS-operatie om precies te zijn, waarbij zijn verwijde aorta van buitenaf wordt gesteund door een op maat gemaakte prothese van mesh-materiaal."

Sportnieuws.nl Padelpraat

