Nick Kyrgios is niet vies van een beetje ondeugendheid. De veelbesproken toptennisser heeft een account op het erotische platform OnlyFans en is door dat bedrijf ingezet voor een merkwaardig toernooi.

Terwijl de beste tennissers ter wereld momenteel druk zijn op het heilige gras van Wimbledon, zorgt Kyrgios elders voor opschudding. Onlangs kwam namelijk een nieuwe serie uit op OnlyFans, waar hij de hoofdrol in heeft. De Australiër deelt daar het speelveld met pornoster Rachel Starr, die 4,4 miljoen volgers op Instagram heeft.

'Smash City'

OnlyFans heeft een toepasselijke naam gevonden voor de vierdelige serie waarin Kyrgios schittert: Smash City. Samen met Starr en influencer Sophie Stonehouse is hij het gezicht van de show waarin OnlyFans-modellen tegen elkaar strijden in een competitie pickleball. Dat is een vooral in de Verenigde State opkomende sport die wat wegheeft van tennis, alleen wordt het gespeeld op een badmintonveld, met een lager net, een kleiner racket en geperforeerde bal.

Voor de uiteindelijke winnaar ligt 20.000 dollar (omgerekend zo'n 17.000 euro) klaar. Kyrgios vormt samen met Starr het presentatieduo, terwijl Stonehouse de scheidsrechter is. De Aussie heeft genoten van het ongewone format. "Het was stiekem een ​​van de leukste dingen die ik ooit heb gedaan", onthulde Kyrgios, die onlangs uit elkaar ging met zijn vriendin Costeen Hatzi.

OnlyFans is een platform waar mensen erotische beelden van zichzelf kunnen verkopen. Het medium belooft echter dat Smash City "werkplekvriendelijke content" biedt. Dat geldt voor Starrs carrière niet. Zij maakte meer dan 200 pornofilms en werd drie jaar terug zelfs opgenomen in de Adult Video News Hall of Fame, een soort eerbetoon aan succesvolle pornosterren.

Analist

Tennisser Kyrgios haalt tegenwoordig vaker het nieuws door zijn capriolen buiten de baan. De omstreden Australiër sukkelt al een hele poos met blessures. Hij moest daarom ook afzeggen voor Wimbledon, net als de voorgaande twee jaren. Tegenwoordig geeft hij vooral zijn ongezouten mening over andere tennissers, al doet hij dat niet meer bij de BBC door zijn controversiële verleden.

