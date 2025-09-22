Oud-topschaatser Michel Mulder is sinds zondag getrouwd met zijn acht jaar jongere vrouw Kelly. Dat deelt de olympisch kampioen via zijn Instagram-account.

Het echtpaar deelt via Instagram een aantal mooie plaatjes van hun bijzondere dag. "Mr. en Mrs. Mulder'', schrijft de 39-jarige oud-schaatser bij de fotocollage. Het koppel gaf elkaar het jawoord voor Kasteel De Wiersse in Gelderland.

Romantisch aanzoek

Mulder ging twintig weken geleden nog op zijn knieën aan de andere kant van de wereld. Het koppel maakte een reis door Sri Lanka toen de olympisch kampioen zijn vriendin ten huwelijk vroeg. Op zijn Instagram deelde Mulder de romantische beelden aan het strand.

Mevrouw Mulder

De vrouw van Mulder is de 31-jarige Kelly Mulder Klein Goldewijk. Hij leerde haar kennen via gemeenschappelijke vrienden. Mulder Klein Goldewijk is zelf ook in de sport actief. Ze is namelijk trainster van handbalteam HV Zwolle. De felicitaties vliegen het kersverse getrouwd stel om de oren. Diverse BN'ers als Emma Kok (zangeres), Femke Kok (schaatsster), Bram Krikke (radio-dj) en Emma Heesters (zangeres) wensen het koppel veel geluk toe en delen complimentjes uit over de mooie, witte jurk van Kelly.

Zangcarriére

Na zijn geslaagde topsportcarriére timmert Mulder nu hard aan een zangcarriére. Vorig jaar won hij het TV programma Stars On Stage, waarin BN'ers liedjes zingen. Vervolgens bracht Mulder meerdere eigen nummers uit. Ook staat de broer van Ronald regelmatig op het podium. Zo trad hij al op in de Ziggo Dome met The best of Musicals en zong Mulder een week geleden samen met zangeres Emma Kok voor een hoop publiek.

Olympisch kampioen

Mulder kende een rijkelijke schaatscarriére. Hij werd in 2013 en 2014 wereldkampioen sprinten. Zijn hoogtepunt kende Mulder tijdens de Olympische Spelen van 2014 in Sochi. Daarin behaalde hij een gouden medaille op de 500 meter en een bronzen medaille op de 1000 meter. Op het podium van de 500 meter stond hij samen met zijn broetjer Ronald, die de bronzen plak veroverde. Tegenwoordig is Mulder onderdeel van de coachingsstaf van Team Novus.