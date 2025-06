Jamal Ben Saddik legt zich neer bij de uitspraak van de rechter in België. De Marokkaans-Belgische vechter kreeg woensdag 40 maanden celstraf, waarvan 20 voorwaardelijk, voor het witwassen van geld. "Hij heeft altijd erkend fouten te hebben gemaakt", laat het managementteam van Ben Saddik weten.

Woensdag was de uitspraak in het hoger beroep. De 34-jarige Belg, die onlangs bij Glory 100 geblesseerd afhaakte in het toernooi Last Heavyweight Standing, kreeg uiteindelijk een flinke strafvermindering. "Uiteraard had Jamal op een nog gunstigere uitkomst gehoopt, maar we zijn opgelucht dat de rechter de eerder opgelegde straf van 40 maanden aanzienlijk heeft verlaagd naar 20 maanden effectief", verzekert zijn management aan vechtsportverslaggever Giovanni Tjin van Sportnieuws.nl.

Volgens de belangenbehartigers van Ben Saddik is het vonnis "een duidelijke verbetering" dan wat in eerste instantie werd geeist. Ze hebben de documenten nog niet officieel ingezien. "Zodra dit beschikbaar is, zal onze advocaat het grondig bestuderen. Pas daarna kunnen we meer zeggen over de precieze gevolgen van deze uitspraak."

Addertje onder het gras

Team Ben Saddik weet ook nog niet of de kickbokser daadwerkelijk de gevangenis in moet - of hoe lang. In België geldt een ander strafsysteem dan Nederland. "Wanneer iemand een straf van minder dan 36 maanden krijgt, betekent dit niet automatisch dat die straf volledig in detentie moet worden uitgezeten. Welke vorm hier uiteindelijk voor gekozen wordt, is op dit moment nog onduidelijk. Zodra daar meer duidelijkheid over is, zullen we daarover communiceren."

Ben Saddik is bereid te boeten voor zijn daden. "Jamal heeft altijd erkend in het verleden fouten te hebben gemaakt. De rechter heeft nu een oordeel geveld, en Jamal legt zich daarbij neer. Hij neemt daarin zijn verantwoordelijkheid."

Reactie op fake nieuws

Het management van Ben Saddik wil daarnaast via het statement ook nog wat rechtzetten. "Er wordt gesteld dat er bij de beslissing rekening zou zijn gehouden met eerdere veroordelingen van Jamal Ben Saddik. Dit is feitelijk onjuist. Jamal Ben Saddik heeft tot op heden geen enkele veroordeling op zijn naam staan en had tot vandaag een volledig blanco strafblad", stellen ze.

"Daarnaast wordt er in sommige berichten verwezen naar mogelijke betrokkenheid bij drugszaken. Ook dit is volledig onjuist: nergens in het dossier wordt gesproken over enige link met drugs of druggerelateerde feiten."