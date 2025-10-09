Johan Derksen sprak wekenlang negatief over Tim Hofman en liep de journalist vervolgens pardoes tegen het lijf. Hofman sprak vól verbazing over het korte gesprek wat hij had met de Vandaag Inside-man. "Een bijna aandoenlijk vriendelijke man."

Hofman stond bij de studio van Vandaag Inside te wachten op Joost Eerdmans, lijsttrekker van JA21. Voordat de politicus naar buiten kwam, liep het gebouw eerst leeg met gasten bij VI. De BOOS-presentator was al zeer positief over hen, terwijl hij zich eerst zorgen leek te maken over hoe de VI-fans op zijn aanwezigheid zouden reageren.

Vervolgens komt ook Derksen naar buiten. De 37-jarige Hofman legt de situatie uit in RADIO BOOS: "Hij komt naar mij toe: 'Johan Derksen, we hebben elkaar nog niet eerder ontmoet'. Súper vriendelijk." Ze maakten een 'gebbetje' over cijfers omtrent Israël, waarna Hofman vroeg: "Viel wel mee toch, dit?"

Zeer verbaasde Tim Hofman

De reactie van Derksen was niet te horen op camera, maar Hofman geeft het verlossende antwoord in zijn podcast: "Hij zegt zoiets, als: ik heb hier verder niks op tegen, of zo." Hofman is zéér verbaasd over het gesprek.

"In alle weken dat hij me uitschold, ons programma diskwalificeerde en onze betrouwbaarheid eigenlijk in twijfel trok, kwam hij naar me toe en was hij ontzettend vriendelijk. Een bijna aandoenlijk vriendelijke man. Van het hele 'talkshowtafelblazen' was helemaal niks over. Hij had me ook voorbij kunnen lopen, niet aan willen kijken."

'Alsof ik in een andere dimensie trad'

Hofman gaat verder: "Of me weg laten sturen door beveiliging, of iets vervelend zeggen als: 'Naar mannetje, oprotten.' Dat was het allemaal niet. Het was alsof ik in een andere dimensie trad waar Vandaag Inside-mensen een selfie wilden maken en Johan Derksen gezellig kwam doen."

BOOS-eindredacteur Marije de Roode merkt op: "Je bent echt ziek verbaasd." En daar is Hofman het zelf ook roerend mee eens: "De appjes die ook in de groep stuurde: wat me nou overkomen is?"

Harde woorden van Johan Derksen

Derksen sprak eind september met harde woorden over de journalist uit Vlaardingen in Vandaag Inside. "Ik heb niets met hem en ik wil ook niks met hem te maken hebben. Hij kan mij iedere avond opwachten, maar ik doe dat niet. Ik vind het een eikel eerste klas." Eerder noemde hij hem al een 'gevaarlijke, onbetrouwbare jongen'.