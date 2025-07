Topatlete Femke Bol stapt in het huwelijksbootje met haar Belgische vriend en polsstokhoogspringenr Ben Broeders. Dat maakt het topsportkoppel bekend via sociale media: "Mijn persoon voor het leven, voor altijd met jou."

Bol en Broeders maakten een selfie met daarop uiteraard de gloednieuwe ring van de Nederlandse, die schittert om haar wijsvinger van haar linkerhand. Allebei lachen ze natuurlijk breeduit vanwege de aankondiging. Duizenden likes volgden al snel en ook kwamen reacties vanuit de atletiekwereld, en van andere bekende namen.

Bijzondere ontmoeting

Bol en Broeders leerden elkaar in 2021 kennen. Althans, toen zagen ze elkaar voor het eerst op het vliegveld van Stockholm, waar ze beiden aanwezig waren na een atletiekwedstrijd in de Zweedse hoofdstad. De vonk sloeg al vrij snel over, zo liet de Nederlandse topatlete weten in een interview met De Telegraaf. Vanwege de aangescherpte coronaregels volgde de eerste "spannende" date in een hotel in Den Bosch.

"We hebben koffietjes gedronken en gegolfd. Sindsdien is er geen dag meer voorbijgegaan zonder dat we contact hadden", blikte Bol terug. Vorig jaar trokken ze bij elkaar in, in een nieuwe woning in het Gelderse Heelsum. "Het is fijn een eigen plekje te hebben", zei Bol tegen Story over hun gezamenlijke stekkie.

Dit is Femke Bol: topatlete gaat trouwen met Belgische collega en krijgt hulp van Lieke Klaver Femke Bol is een fenomeen op twee benen. Met of zonder horden, op de 400 meter is ze van uitzonderlijke kwaliteit. Op de Olympische Spelen in Parijs ging ze door een rollercoaster met goud én een mislukte individuele race. Gelukkig heeft ze haar partner Ben Broeders om haar te helpen. Dit is Femke Bol, de 25-jarige topatlete uit Amersfoort die bekendmaakte te gaan trouwen.

Bols ouders zijn blij met Broeders. "Ben is een heel leuke jongen. Dat zagen we al vanaf het moment dat hij twee jaar geleden met kerst voor het eerst bij ons thuis kwam."

Topsportleven

De 30-jarige Broeders is net als de vijf jaar jongere Bol actief in de topsportwereld. Toch is de Belg lang niet zo succesvol in zijn discipline als de Nederlandse, al komt dat deels doordat het polsstokhoogspringen gedomineerd wordt door de Zweedse sensatie - en vriend van Broeders - Armand Duplantis. Achter Broeders' naam staan wat Belgische nationale titels en enkele deelnames aan de Olympische Spelen.

Olympische Spelen 2024

Zo was Broeders er in Parijs bij toen Bol drie olympische medailles won. De Nederlandse pakte met de gemengde relayploeg goud, won zilver met de vrouwenploeg en greep brons op haar geliefde 400 meter horden. "Het voordeel is dat we weten hoe het wereldje in elkaar zit, het nadeel is dat ik niet altijd in het stadion kan zitten bij haar races. We moeten ook kijken naar wat voor onszelf het beste is. Maar als het even kan, zijn we er tijdens toernooien voor elkaar", vertelde Broeders ooit bij de NOS.