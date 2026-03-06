Topatlete Femke Bol en haar geliefde Ben Broeders deelden vrijdag plotseling groot nieuws op Instagram. De twee stapten afgelopen maand onaangekondigd in het huwelijksbootje en delen nu de eerste beelden van de heugelijke dag met hun volgers. Die reageren massaal.

Bol en Broeders hebben sinds 2021 een relatie en afgelopen juli vroeg de Belgische polsstokhoogspringer zijn vriendin ten huwelijk. Daarna was het stil rond hun trouwplannen. De Nederlandse atlete focuste zich namelijk vooral op haar overstap van de 400 meter horden naar de 800 meter vlak.

Toch werden fans vrijdag verrast met prachtig nieuws van het koppel. Ze hebben elkaar namelijk al het jawoord gegeven. Bol en Broeders zijn op 21 februari 2026 getrouwd. "Van jou houden heeft altijd als thuis gevoeld, onze bruiloft heeft het alleen nog officieel gemaakt", schrijft het stel bij een reeks foto's.

Liefdevolle reacties

Daarop zijn de twee dolgelukkig te zien tijdens de trouwdag. Ze stralen en glimlachen van oor tot oor naar elkaar. Een aantal collega's geniet mee met het stel en reageert op het bericht. Zo schrijft het Zweedse polsstokfenomeen Armand Duplantis 'de beste, gefeliciteerd'.

"Prachtig! Gefeliciteerd", schrijft verspringster Jazmin Sawyers. Ook veel Nederlandse collega's van Bol reageren, onder wie Lisanne de Witte en Emma Oosterwegel. Eveline Saalberg schrijft: "Zo mooi." "Hele leuke foto's", reageert Jorinde van Klinken. Ook topschaatsster Femke Kok laat een paar emoji's achter.

Bol en Broeders wonen inmiddels al een tijdje samen, vlak bij trainingscentrum Papendal. De vonk sloeg over tijdens een Diamond League-wedstrijd in Stockholm.

Blessure

De tweevoudig wereldkampioene op de 400 meter horden moest onlangs nog een moeilijk besluit nemen. Na haar overstap naar de 800 meter kreeg Bol te maken met fysieke klachten. Ze kampt met een hardnekkige voetblessure en slaat de rest van het indoorseizoen om die reden over. "Ik gebruik mijn lichaam op een nieuwe manier en zoek de grenzen op. Dat is een dun lijntje en het lichaam geeft aan dat het voor nu net iets te veel is. Het spijt me dat ik deze winter maar één wedstrijd heb kunnen lopen. Ik ga me nu richten op het outdoorseizoen."