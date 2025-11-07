Topatlete Lieke Klaver is zich aan het opmaken voor het aankomende indoor-seizoen. Om ook te ontspannen werd ze woensdagavond uitgenodigd door Adidas om een Champions League-wedstrijd bij te wonen. Alleen werd het 'verlaat olympisch cadeau' er een om snel te vergeten.

Zo deelt de 27-jarige Klaver op haar Instagram-account foto's van haar bezoek bij de Champions League-wedstrijd tussen Ajax en Galatasaray. Op een van de foto's poseert Klaver uitbundig met een Ajax-shirt met haar achternaam en rugnummer 24 achterop. Dit nummer refereert waarschijnlijk naar het jaar waarin ze olympisch goud won met de Nederlandse ploeg op de 4x 400 meter gemengde estafette.

Atletisch gezelschap

Klaver was zeker niet eenzaam in de Johan Cruijff ArenA. Op een andere foto is te zien dat ze in een van de luxe skyboxes wordt vergezeld door enkele Nederlandse atletiek-collega's. Zo waren ook haar vriend Terrence Agard, Taymir Burnet en Hensley Paulina van de partij. Op een video is te zien dat het gezelschap gezamelijk aan het genieten is van een rijstgerecht, terwijl ze uitzicht hebben op het voetbalveld.

'Verlaat olympisch cadeau'

Bij alle foto's en video's schrijft Klaver 'verlaat olympisch cadeau'. Alleen was de wedstrijd van Ajax een cadeau om snel te vergeten. De Amsterdammers gingen in eigen huis keihard onderuit met 3-0 tegen de Turkse landskampioen. Dit resulteerde zelfs tot het ontslag van John Heitinga de volgende dag.

Begin atletiekseizoen

Het is te hopen dat het debakel van Ajax geen roet in het eten gooit voor de voorbereiding van Klaver. De atlete werd afgelopen seizoen nog Europees kampioen op de 400 meter indoor en met de Nederlandse vrouwen op de 4x400 meter estafette. Op de WK in Tokio veroverde ze met de estafette-ploeg een zilveren en bronzen medaille. Individueel was er teleurstelling met een uitschakeling op de 400 meter.

Komend seizoen worden er weer WK indoor gehouden. Het atletiekseizoen begint op 13 december. Dan wordt er in Boekarest de eerste World Atletics Indoor Tour-wedstrijd gehouden. De WK vinden plaats van 20 tot en met 22 maart in het Poolse Torun.