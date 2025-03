Topatlete Lieke Klaver stuitert op en neer na lullige vraag collega: 'Nee, nee, nee!'

Lieke Klaver heeft de hal ingeruild voor de stralende zon. De Europees kampioene indoor op de 400 meter en achtervolging is begonnen aan het buitenseizoen. Dat doet ze onder heerlijke omstandigheden, al tonen beelden aan dat het wel zwaar was.

Klavers collega Ramsey Angela deelde een video in zijn Instagram Story waarop verschillende atleten stonden uit te hijgen na een oefening op Sportcentrum Papendal. 'Verschillende versies van moe zijn na een training uithoudingsvermogen', schreef hij erbij. Doodleuk filmde hij de bezwete kopjes met de lullige vraag: 'Ben je moe?'

Hyperenthousiaste Klaver

Een voor een ging Angela zijn collega's af. De een keek op zijn of haar telefoon, terwijl weer een ander op de grond lag, verscholen onder een handdoek. Uiteindelijk kwam de atleet uit bij Klaver, die Angela te slim af was. "Nee, nee, nee", riep ze enthousiast nog voordat Angela kon vragen of ze moe was.

Buitenseizoen

Klaver schitterde onlangs op de EK indoor in eigen land. In Apeldoorn was ze door afwezigheid van Femke Bol topfavoriete op de 400 meter en Klaver leverde. Ze liep in een sublieme tijd naar een gouden medaille, haar eerste individuele plak ooit. De EK sloot ze af met een overwinning op de 4x400 meter.

Al vrij snel werd duidelijk dat daarmee het indoorseizoen erop zat voor Klaver, terwijl dit weekeinde de WK op het programma staan. De Nederlandse koos echter om naar buiten te gaan, om zich voor te bereiden op de wereldkampioenschappen in september in Japan. Daar ligt Klavers piekmoment outdoor.

Korte vakantie

Klaver kende in 2024 een behoorlijk druk jaar met de WK indoor, EK outdoor en Olympische Spelen, waarop ze goud (4x400 meter gemengd) en zilver (4x400 meter) won. De specialiste op de 400 meter liep daarna ook nog de Diamond League Finals en een invitatietoernooi. Lang had ze dus niet om te herstellen, met het indoorseizoen alweer op de agenda kort na de jaarwisseling.

In Parijs stelde Klaver teleur op haar individuele afstand. Dat gaf haar motivatie om goud te winnen op de EK in eigen land. "Dit is de mooiste sport, het mooiste werk ooit. Dus ik wil dit blijven doen."