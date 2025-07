Michael van Gerwen keerde meer dan alleen terug van een maand dartspauze vanwege de scheiding met zijn ex-vrouw. De drievoudig wereldkampioen zag er ook heel anders uit bij zijn rentree op de US Darts Masters in New York. Hij had zijn kenmerkende groene shirt ingewisseld voor zwart met groene accenten. "Dit wordt zijn vaste shirt de komende tijd", weet goede vriend Vincent van der Voort.

De ex-profdarter was met Van Gerwen mee naar de Verenigde Staten en is sowieso nauw betrokken bij het lief en leed van de drievoudig wereldkampioen. Het nieuwe shirt is meer dan alleen praktisch. Volgens Van der Voort is het onderdeel van 'de nieuwe Michael van Gerwen'. "Dat oude shirt waar hij mee speelde, doet het volgens hem niet. Die is stuk", spreekt Van der Voort over de symbolische verandering in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

'Hij kreeg er veel complimenten over'

Hoe kwam MVG op dit ontwerp? "Eigenlijk door dat shirt dat hij bij de Masters (in februari 2025, red.) aan had. Die was ook zwart en daar kreeg hij veel complimenten over. Dus wilde hij er misschien iets meer zwart in, nu ook. En het kleedt ook nog eens af. Hij is flink afgevallen, dat helpt er ook bij. Dit ontwerp vond hij heel mooi, maar hij wilde wel per se die groene accenten erin houden." Nu is het nieuwe shirt overwegend zwart, met vooral groene strepen op zjn schouders, een groene kraag en zijn logo op z'n rug is ook in die kleur.

'Moet niet te lang duren'

"Hij zei dat hij met zijn oude shirt niks gepresteerd heeft, dus die ging er uit. Hij is er druk mee bezig om fit te worden. Alleen moeten we een klein beetje geduld hebben voordat we hem weer op zijn oude niveau gaan zien. Dat moet alleen niet te lang duren", meent Van der Voort. Presentator Damian Vlottes grapt tegen de goede vriend van Van Gerwen dat hij al maanden bezig is met adviseren en helpen, maar dat het nu 'door het shirt' komt dat het beter gaat. "Het ligt uiteindelijk allemaal aan het shirt."

