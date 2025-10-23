Met het afscheid van scheidsrechter George Noble uit het darts, verdwijnt er een mooi karakter uit de sport. De Nederlandse ex-profdarter Vincent van der Voort zit boordevol verhalen over de kleine Engelsman, die dertig jaar lang wedstrijden leidde bij de PDC en na het komende WK darts afzwaait. In de rubriek 'Kroegpraat' van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door deelt Van der Voort een hilarisch verhaal.

Van der Voort en zijn goede vriend Michael van Gerwen trokken vaak samen met Noble op en beleefden de grappigste avonturen samen. Speciaal in de week dat Noble's naderende afscheid officieel werd, graaft Van der Voort graag in zijn herinneringen om het 'junkiehol-verhaal' een waardige opvolger te geven. "Ik kom altijd uit bij Noble (als het om mooie verhalen gaat, red.). Daar heb ik zoveel mee meegemaakt. We hebben samen demo's gedaan en reisden veel naar het buitenland. Een fantastische vent, je kunt altijd lachen om die kleine."

'Scheerschuim op z'n hoofd'

Van der Voort rakelt een anekdote uit Spanje op. "Hij kan niet zo goed tegen drank, dus dat is altijd wel grappig. Dan zit je met hem te praten aan de bar, neemt hij nog één slok en ligt hij ineens gewoon te slapen op de bar. In Spanje hadden we hem op een stoel neergezet, deed Michael (Van Gerwen, red.) eerst scheerschuim op zijn hoofd. Daarna kwamen nog spikkels en weet ik het allemaal. Hadden we hem helemaal versierd, maar hij werd maar niet wakker."

Foto

Dat beeld roept natuurlijk om fotografisch bewijs. "Ik heb die foto niet meer, anders had ik 'm laten zien. Ik zal Michael vragen of hij die foto nog heeft, dan kunnen we 'm volgende week laten zien." Presentator Damian Vlottes grinnikt tussendoor: "Dat zal Noble leuk vinden. Ik hoop dat dit verhaal de Engelse kranten haalt." Van der Voort lacht om zijn eigen herinnering. "Zit hij in een stoel, helemaal onder, maar wordt hij gewoon niet meer wakker. Het is een prachtvent, echt een prachtvent."

Beluister de podcast

Ex-prof Vincent van der Voort bespreekt in de nieuwe aflevering van Darts Draait Door de laatste Euro Tour van het jaar in Hildesheim. Het was de laatste kans voor plaatsing voor het EK darts. Dirk van Duijvenbode toonde zijn goede vorm met een finaleplek en een sterk toernooi. Michael van Gerwen was er niet bij. Hij had afgezegd omdat hij de man met de hamer was tegengekomen in deze turbulente tijd voor hem persoonlijk. Hoe denkt Van der Voort er over en wat denkt hij van het komende EK? Dit en meer hoor je in de nieuwe aflevering van Darts Draait Door hieronder of via diverse kanalen als Spotify, YouTube en Apple Podcasts.