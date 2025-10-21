Ex-profdarter Vincent van der Voort vreest voor de carrière van zijn goede vriend Michael van Gerwen. De drievoudig wereldkampioen beleeft een turbulent jaar, met de scheiding van zijn ex-vrouw Daphne als absoluut dieptepunt. Na maanden worstelen besloot de Nederlandse topdarter afgelopen week de handdoek in de ring te gooien, omdat hij de man met de hamer was tegengekomen. "Zijn hele aura is weg", concludeert Van der Voort.

De 49-jarige ex-prof staat heel dichtbij Van Gerwen en maakt dus mee hoe hij door een diep dal gaat. In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door deelt Van der Voort zijn zorgen. "Het is een jaar van niks geweest voor hem. De Premier League was niks, voor zijn doen dan. De Matchplay, Grand Prix, UK Open en Masters waren ook allemaal niet goed. Een Euro Tour winnen redt zijn jaar nog niet. Hij heeft nu nog twee toernooien tot het WK en daarna moet je nu al concluderen dat volgend jaar mega belangrijk wordt. Daarin moet hij alles verdedigen."

'Hij doet groot naar de buitenwereld'

Hij en velen met hem dachten dat Van Gerwen 'het' door zou trekken na het bereiken van de WK-finale begin januari. "Als hij toen verder was gegaan met trainen en dergelijke, zouden we een andere Van Gerwen hebben gezien. Maar dat is duidelijk niet gebeurd. Het schiet niet op. Ik heb wel begrip voor de situatie, hoe het thuis allemaal zit bij hem. Hoe hij er doorheen zit nu. Ik heb hem gesproken en je ziet toch dat hij groot doet naar de buitenwereld. Maar daarachter zit wel een hele leegte. Dat het allemaal binnenkomt."

Sjaak afhaak

Maar het is volgens Van der Voort wel gek hoe het dan op de mensen thuis overkomt als hij wel op vakanties, festivals, etentjes en feestjes verschijnt en dat deelt op sociale media. "Doordat hij al die andere dingen doet, denken mensen weer dat sjaak afhaak weer naar huis is gegaan bij een dartstoernooi. Dat hij het heel zwaar heeft, geloof ik ook echt allemaal. Maar het komt wel gek over. Je kan wel naar festivals enzo, maar je kunt niet twee dagen achter elkaar darten. Dat kan ook een stukje mentaal zijn, dat hij dat niet op kan brengen nu. Maar dan moet je helemaal afstand nemen. Als je bij een toernooi komt, word je er ook op afgerekend."

'Die hele aura is weg'

Doordat Van Gerwen een waardeloos jaar achter de rug heeft, verdiende hij nauwelijks prijzengeld. Daardoor mist hij bijvoorbeeld ook de Players Championship Finals eind november, het laatste grote toernooi voor de start van het WK. En in de wedstrijden die hij wél gooit, staat hij eerder 2-0 achter dan 2-0 voor zoals dat 'vroeger' was. "Iedereen die nu tegen hem speelt, denkt een goeie kans te hebben. Dus dan moet je nu beter spelen dan een tijdje geleden. Die hele aura is weg. Die heeft Luke Littler op dit moment, maar hij niet."

'Ik maak me zorgen om zijn carrière'

Volgens Van der Voort moet Van Gerwen daar zelf keihard aan werken. Hij weet niet of zijn goede vriend beseft in welke situatie hij zit en dat hij het zelf moet omdraaien. "Hij heeft het nu moeilijk met zichzelf. Nu zijn bijvoorbeeld de honden weg, dat zijn van die dingen... Het is nu stil en leeg in huis. Ik snap wel dat hij uiteten wil en weg van huis gaat, dat hij het wil ontvluchten. Dat heeft misschien meer zin dan een zaterdagavond op de bank zitten thuis. Dan ga je zitten denken en malen. Ik snap de hele situatie, maar ik maak me zorgen om zijn carrière."

Beluister de podcast

Ex-prof Vincent van der Voort bespreekt in de nieuwe aflevering van Darts Draait Door de laatste Euro Tour van het jaar in Hildesheim. Het was de laatste kans voor plaatsing voor het EK darts. Dirk van Duijvenbode toonde zijn goede vorm met een finaleplek en een sterk toernooi. Michael van Gerwen was er niet bij. Hij had afgezegd omdat hij de man met de hamer was tegengekomen in deze turbulente tijd voor hem persoonlijk. Hoe denkt Van der Voort er over en wat denkt hij van het komende EK? Dit en meer hoor je in de nieuwe aflevering van Darts Draait Door hieronder of via diverse kanalen als Spotify, YouTube en Apple Podcasts.