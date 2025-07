Topdarter Michael van Gerwen is vanavond weer eens de underdog in zijn tweede ronde tegen Josh Rock op de World Matchplay. De Nederlander zette landgenoot Raymond van Barneveld maar moeizaam opzij en weet dat hij nog ver is verwijderd van zijn topvorm. Tegen het Noord-Ierse toptalent zal het beter moeten, al is het ook voor hem de vraag of dat gaat lukken.

"We weten allemaal waar ik vandaan kom", zegt Van Gerwen voorafgaand aan zijn partij tegen Rock. "Ik heb niet genoeg wedstrijdritme, maar mijn hoofd staat er gelukkig wel goed in. Dat is fijn. Dit is een toernooi waar ik graag speel. Ik heb hier drie keer de titel gewonnen, dus het frustreert me wel als ik niet mijn beste spel kan laten zien."

'Darts wacht op niemand'

De reden voor het feit dat hij hopeloos uit vorm is, is te verklaren. Sinds half mei zit hij in een scheiding van zijn ex-vrouw Daphne en op de World Matchplay maakte hij bekend dat zijn vader weer getroffen is door kanker en een zware operatie onderging vlak voor Van Gerwens vertrek naar Blackpool. "Maar het darts wacht op niemand, niet op mij, niet op Phil Taylor, op niemand."

'Dat kan ik aan'

Van Gerwen weet dat geduld een schone zaak is, maar dat vindt hij ook lastig. "Omdat ik weet wat ik kan. Ik ben een winnaar en ik hou niet van verliezen. Hopelijk is dit het begin van iets moois. Het is geen sprint, maar een marathon. Ik moet meer duels op topniveau winnen, dan zal de rest vanzelf komen. Dat weet ik zeker. Het voelt alsof ik van begin af aan moet beginnen, maar dat kan ik aan. Ik hou van wat ik doe; presteren."

'Het is zeker een kans'

Tegenstander Rock is vol vertrouwen dat hij Van Gerwen kan verslaan, maar onderschat de worstelende Nederlander niet. "Het is zeker een kans, maar Michael is nog steeds een drievoudig wereldkampioen. Hij heeft ook de Matchplay drie keer gewonnen, dus hij weet wat er nodig is. Ik heb vaker tegen hem gespeeld op het hoogste niveau en zelfs een negendarter gegooid tegen hem. Ik ga mijn best doen."

