Dave Chisnall stond de afgelopen dagen volop in de spotlights, maar dit keer niet vanwege zijn prestaties op het dartbord. De Engelse darter werd plotseling overspoeld met tags en berichten op sociale media, allemaal vanwege een opmerkelijke grap die viraal ging. Uiteindelijk kon 'Chizzy' er niet meer omheen en reageerde hij zelf.

Aanleiding was een foto die razendsnel rondging op sociale media. Op het beeld is een slapende man in een urinoir te zien, gekleed in een shirt dat opvallend veel lijkt op dat van Chisnall. Voor fans was de gelijkenis genoeg om de darter massaal te taggen.

'Stop ermee!'

De 44-jarige Engelsman besloot het niet langer te negeren en greep zelf in. Op X schreef hij kort maar krachtig: "Stop alsjeblieft met mij hierin te taggen", met een knipoog. Daarmee liet hij zien dat hij de humor begreep, maar ook dat het voor hem wel genoeg was geweest.

Zijn oproep maakte de grap echter alleen maar groter. Onder zijn bericht verschenen talloze reacties, variërend van luchtige plaagstootjes tot flauwe woordspelingen. "Waarom zou je zoiets doen, Dave?", schreef iemand. Een ander reageerde droogjes: "Dat is walgelijk, Dave."

Stop tagging me in this please 🤣👍 https://t.co/6femkKr4QB — Dave Chisnall (@ChizzyChisnall) September 8, 2025

Humor als wapen

Chisnall staat erom bekend dat hij vaak luchtig reageert op fans, ook als die kritisch of spottend zijn. Eerder dit jaar pareerde hij bijvoorbeeld een sneer van een supporter die hem beschuldigde van dronkenschap na een nederlaag. "Ik ga maar eens pijltjes schieten in plaats van gooien, en dan kijken of het me beter afgaat", schreef hij toen.

Die zelfspot levert hem vaak waardering op van zijn achterban. Veel fans prijzen Chizzy juist omdat hij niet in de verdediging schiet, maar met humor terugkomt. Het maakt hem tot een publiekslieveling, ook in mindere periodes waarin de resultaten tegenvallen.

Sportieve dip voor Chisnall

Toch weet Chisnall dat het sportief beter kan. De 44-jarige Engelsman kende dit jaar meerdere vroege uitschakelingen en worstelt met zijn constantheid. Zo ging hij op de Czech Darts Open al in de eerste ronde onderuit tegen Ryan Searle. Het toernooi werd uiteindelijk gewonnen door Luke Humphries, terwijl Gian van Veen in de halve finale strandde tegen verliezend finalist Josh Rock.

Zelf gaf Chisnall eerder al toe dat vooral zijn eerste dart hem parten speelt. "Die komt vaak te hoog terecht en dan moet ik switchen. Ik heb verschillende dingen geprobeerd met mijn worp, maar het werkt nog niet zoals ik wil", concludeerde hij.