Michael van Gerwen heeft bewezen dat hij weer op topniveau kan presteren na zijn pauze eerder dit jaar. De Nederlandse topdarter sloopte Mike De Decker tijdens de Czech Darts Open met 6-0 in legs.

Van Gerwen pakte meteen een voorsprong op de Belg. Hij gooide een 11, 13 en 12-darter en had geen enkele moeite met De Decker. Die kon niet tegen het gemiddelde van dik 112 van Van Gerwen op en won geen enkele leg.

Afgevallen

Het valt de commentatoren van Viaplay op dat Van Gerwen er fit uitziet. "Misschien komt het door het licht, maar het lijkt alsof hij is afgevallen", klinkt het "Dat kan kloppen. Hij werkt hard aan zichzelf en is bijvoorbeeld veel aan het padellen."

Eerder dit jaar sloeg Van Gerwen enkele toernooien over, nadat bekend werd dat de Brabander en zijn vrouw Daphne Govers uit elkaar gaan. Sinds zijn terugkeer won hij nog maar weinig potjes en zelden twee of meer na elkaar. Vorig weekend struikelde hij direct over Gian van Veen bij een ander Euro Tour-evenement.

'Kippenvel'

Van Gerwen reageerde na afloop op zijn ongelooflijke partij. "Ik denk dat ik fantastisch heb gegooid", zei hij tevreden tegenover het publiek. "Het voelt geweldig om dit weer te doen. Het is al even geleden dat ik dit heb laten zien. Ik heb het zwaar gehad de afgelopen tijd."

MAGICAL FROM MVG! 🔥



That was Michael van Gerwen at his brilliant best!



The Dutchman averages 112.73 to cap off a sensational whitewash win over Mike De Decker!



📺 https://t.co/YyBPPwoMK8#ET11 pic.twitter.com/56w8y4Ud7f — PDC Darts (@OfficialPDC) September 6, 2025

De Nederlander kreeg ook veel steun van het publiek in Tsjechië. "Dat kan ik alleen maar waarderen. Ik krijg er kippenvel van."

Dirk van Duijvenbode en Kevin Doets

Zaterdagavond kwamen ook Kevin Doets en Dirk van Duijvenbode in actie. Beiden werd uitgeschakeld in het toernooi. Doets kwam wel op voorsprong tegen Stephen Bunting, maar verloor uiteindelijk met 6-4 in legs.

Van Duijvenbode kon voormalig wereldkampioen Luke Humphries aardig bijbenen. De Engelsman liet zich niet van zijn beste kant zien. Toch won Humphries met 6-4.

Middagsessie

In de middagsessie was er wel Nederlands succes. Wessel Nijman versloeg Damon Heta met 5-6, Jermaine Wattimena verloor met 2-6 van Chris Dobey. Danny Noppert werd uitgeschakeld door landgenoot Gian van Veen (2-6).

Uitslagen avondsessie

Rob Cross - Krzysztof Ratajski 6-1

Gerwyn Price - Niko Springer 6-2

Stephen Bunting - Kevin Doets 6-4

James Wade - Nathan Aspinall 6-3

Luke Humphries - Dirk van Duijvenbode 6-4

Luke Littler - Cameron Menzies 6-2

Michael van Gerwen - Mike De Decker 6-0

Josh Rock - William O'Connor 6-2