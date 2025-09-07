Michael van Gerwen heeft zijn indrukwekkende start van het weekend geen vervolg kunnen geven. Na zijn masterclass tegen Mike De Decker moest de Brabander zondagmiddag in de derde ronde met 6-4 zijn meerdere erkennen in angstgegner Josh Rock.

Een dag eerder leek Van Gerwen juist weer helemaal opgeleefd. In zijn partij tegen De Decker liet hij het publiek in Praag smullen met een ware masterclass. Hij walste met 6-0 over de Belg heen, gooide drie legs in 11, 12 en 13 pijlen en eindigde op een gemiddelde van ruim 112. De dubbel ging bijna vlekkeloos en zijn zelfvertrouwen straalde er vanaf.

Van Gerwen kan goede niveau niet vasthouden

Tegen Rock lukte het Van Gerwen echter niet om dat niveau ook maar in de buurt te benaderen. De Noord-Ier startte furieus met een 12-darter en gooide vervolgens alsof het vanzelf ging. Met zes maximale scores en een gemiddelde van ruim 103 zette hij de Nederlander constant onder druk. Van Gerwen zelf bleef steken op 89 gemiddeld en liet te veel kansen liggen op de dubbels.

Hoewel hij op 5-4 nog een kans kreeg om de partij naar een beslissende leg te slepen, miste hij de scherpte die hem een dag eerder zo gevaarlijk maakte. Rock bleef koel, gooide de wedstrijd professioneel uit en stuurde Van Gerwen met 6-4 naar huis.

ROCK TAKES OUT MvG!



Josh Rock averages 103.18 to take the scalp of Michael van Gerwen!



De knop moet om

Voor Van Gerwen is het een domper, maar lang treuren zit er niet in. Volgende week staan er twee vloertoernooien op het programma, gevolgd door de World Series of Darts Finals in Amsterdam. Voor eigen publiek krijgt hij de kans om zich te herpakken en opnieuw te laten zien dat hij nog altijd meedoet in de top.

Oranje-hoop blijft overeind

De Nederlandse hoop in Praag ligt nu bij Gian van Veen en Wessel Nijman. Van Veen stuntte eerder op de dag door wereldkampioen Luke Littler uit te schakelen, terwijl Nijman Rob Cross naar huis stuurde. Ook Jermaine Wattimena kan zich later vandaag nog bij de kwartfinalisten voegen.