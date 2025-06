Luke Humphries en Luke Littler wonnen in hun dartscarrière al tal van prijzen en werden zelfs al wereldkampioen. Maar de titel die ze vrijdagavond kregen, hadden ze allebei niet verwacht. Totaal overdonderd stamelden ze woorden van dankbaarheid uit na de bekendmaking.

De Engelse topdarters kregen van niemand minder dan koning Charles de koninklijke onderscheiding MBE (Member of the Order of the British Empire). Dat is vergelijkbaar met de Ridderorde in Nederland en wordt geuit door middel van een lintje. Maar Humphries en Littler mogen nu achter hun naam de letters MBE voeren. De Britse koning benoemde hen traditioneel op zijn verjaardag.

'Zeer vereerd'

"Ik ben zeer vereerd en dolgelukkig om die titel te krijgen", zei Humphries bij de PDC. Hij hoorde even later dat hij met zijn Engelse koppelpartner Littler in de World Cup of Darts aan publieksfavoriet Duitsland werd gekoppeld in de achtste finales. "Om beloond en erkend te worden voor wat ik heb bereikt, heb ik nooit voor mogelijk gehouden. Maar ik ben heel dankbaar dat het echt zo is."

'Dat is een understatement'

Volgens de wereldkampioen van 2024 staat deze eretitel op dezelfde hoogte als het winnen van het WK en het worden van nummer 1 van de wereld. "Ik moet mijn verloofde Kayley enorm bedanken. Net als mijn familie en met name mijn ouders. Om te zeggen dat ik uitkijk aan mijn bezoek aan Buckinham Palace (het koninlijk paleis, red.) is een understatement. De MBE-titel krijgen voor het oog van mijn familie zal een moment worden dat ik de rest van m'n leven zal koesteren."

'Nooit gedacht dat dit mogelijk zou zijn'

Ook Luke Littler kreeg de onderscheiding. Op zijn achttiende is hij een van de jongste mensen in Groot-Brittannië die 'm krijgt. "Dit is fantastisch en een onverwachte eer. Maar ik ben er ook heel dankbaar voor. Om zoiets te mogen ontvangen... Ik had nooit gedacht dat dit mogelijk zou zijn. Het is een trots moment. Ongelofelijk wat ik voor mijn sport heb gedaan. Ik ben blij, mijn familie ook en ik kan niet wachten om 'm in ontvangst te nemen."

World Cup of Darts

