Gian van Veen en Danny Noppert vreesden er al voor nadat ze met overmacht de knock-outfase van de World Cup of Darts haalden. De twee Nederlanders moeten daarin namelijk tegen een geplaatst land, zo wees de loting uit. Een voordeel: topfavoriet Engeland wordt ontlopen.

De Nederlandse darters werden vrijdagavond laat gekoppeld aan Schotland, met Peter Wright en Gary Anderson. Het is één van het oudste overgebleven koppel. Het duo is als derde geplaatst en wat dat betreft had het niet beter kunnen uitpakken. Nummer 1 Engeland, met Luke Littler en Luke Humphries, kan pas in de finale de tegenstander worden.

Goede kant van het schema

Hadden Noppert en Van Veen bijvoorbeeld Noord-Ierland geloot, dan was een eventuele halve finale al tegen Engeland geweest. Nederland zit dus aan de 'gunstige' kant van het schema. In de halve finale voor de in het oranje gehulde darters wacht nu Wales, het als nummer twee geplaatste land. Daar zijn Gerwyn Price en Jonny Clayton het koppel. De Schotten mochten de groepsfase overslaan, waardoor ze nog 'onwennig' aan de oche zullen staan tegen Nederland voor hun eerste partij.

Pikant duel Engeland

De Engelse topfavorieten gaan het loodzwaar krijgen in hun openingswedstrijd op het officieuze WK voor landenteams. Duitsland werd gekoppeld aan Littler en Humphries en dat wordt een pikant duel. Wereldkampioen Littler kreeg het dit seizoen al meermaals aan de stok met het Duitse publiek en dreigde zelfs alle toernooien in Duitsland tot het EK in oktober over te slaan. Maar nu moet hij in de World Cup in Frankfurt meteen tegen zijn gevreesde tegenstander. Martin Schindler en Ricardo Pietreczko zullen smullen.

Loting World Cup of Darts

Er zijn nog zestien landen over na de groepsfase. Engeland, Wales, Schotland en Noord-Ierland stromen pas deze ronde in. Hieronder zie je de loting en het programma voor de knock-outfase. Het format verandert ook naar welk land het eerst 8 legs heeft. In de groepsfase was het nog 'first-to-4'.



Engeland - Duitsland

Argentinië - Australië

Noord-Ierland - Zuid-Afrika

Zwitserland - Ierland



Wales - Filipijnen

Hong Kong - Zweden

Schotland - Nederland

Maleisië - Tsjechië

Programma World Cup of Darts

Zaterdag 14 juni, vanaf 13.00 uur



Maleisië - Tsjechië

Hong Kong - Zweden

Zwitserland - Ierland

Noord-Ierland - Zuid-Afrika



Zaterdag 14 juni, vanaf 19.00 uur



Wales - Filipijnen

Schotland - Nederland

Engeland - Duitsland

Argentinië - Australië

