Hét koppel om te verslaan op de World Cup of Darts is zonder twijfel Engeland. Met nummer 1 van de wereld Luke Humphries en wereldkampioen (en nummer 2 van de wereld) Luke Littler staat er een duo van formaat. Maar ex-profdarter Vincent van der Voort somt wat valkuilen op voor de twee, die voor het eerst samen gaan gooien voor Engeland.

"Engeland is met afstand de topfavoriet", begint Van der Voort met een understatement aan de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Zijn er zwakke punten te vinden?", vraagt presentator Damian Vlottes vervolgens. "Ze kunnen te veel van elkaar verwachten. Dat de ander denkt minder te hoeven doen. Of dat ze zich juist te veel aan de ander willen optrekken. Als de één het goed doet, dat de ander dan denkt dat-ie nog beter moet. Het kan ook gewoon zijn dat het even niet lekker loopt, want het blijft koppels."

'Dat soort valkuilen'

Van der Voort, die in zijn lange dartscarrière regelmatig koppelwedstrijden heeft gegooid, weet dat dat spelletje anders werkt dan de gewone singles. "Er zijn elke wedstrijd wel fases dat het even niet lukt. Dan moet je volledig op je teamgenoot bouwen. Dan is het zaak dat je niet elke keer 140 of 180 moet willen. Dan is één triple genoeg. Er zitten wel wat van dat soort valkuilen, maar als ze allebei goed zijn, worden ze moeilijk te kloppen."

'Dat zou ik echt slecht vinden'

Presentator Vlottes oppert dat de onvoorspelbaarheid van Littler het duo misschien parten kan spelen. Hij gaat bijvoorbeeld op 81 nog geregeld naar de triple-17 voor dubbel-15, een onconventionele route. Gian van Veen, die met Danny Noppert namens Nederland meedoet aan de World Cup of Darts, denkt niet dat dat mee gaat spelen. "Misschien dat ze het bespreken, maar Littler is ook zó goed op dubbel-15... Humphries zal ook denken dat Littler 'm via die route ook wel uitgooit. Ik zou het echt slecht vinden als dát een irritatiepuntje wordt."

'Makkelijker om de ander de schuld te geven'

Van der Voort en Van Veen beamen wel dat het ook wél mis kan gaan op dat soort momenten. Bijvoorbeeld als Littler zijn partner twee keer op een enkele 15 wegzet. "Dat ze dan na een paar keer gaan denken: 'Waarom moet dat nou?'. Maar Humphries blijft ook de nummer 1 van de wereld. Die moet onder druk ook 15 gewoon uit kunnen gooien. Maar het is natuurlijk altijd makkelijker om de ander de schuld te geven."

Eerste negendarter?

Er is veel hoop dat Littler en Humphries geschiedenis gaan schrijven door de eerste negendarter ooit op het toernooi te gooien. "Als een koppel het kan, dan zijn zij het wel", verheugt Van der Voort zich al op het moment. Engeland is de titelverdediger in Frankfurt. In 2024 won Humphries het toernooi met Michael Smith.

