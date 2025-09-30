De Europese golfers wonnen zondag na een zenuwslopende slotdag de Ryder Cup. Ze leken een enorme voorsprong daarop uit handen te geven, maar het kwam op het nippertje toch nog goed. Het Europese team vierde groot feest na afloop en daarbij ging er voor een gigantisch bedrag aan drank doorheen.

Europa leek de zege na twee dagen niet meer te kunnen ontgaan. Topspelers als Justin Rose, Tommy Fleetwood en Rory McIlroy maakten allemaal nauwelijks een fout en bij de Amerikanen leek alles fout te gaan wat er aar fout kon gaan. Symbolisch was het dat Scottie Scheffler, de nummer één van de wereld, alle vier zijn partijen op de eerste twee dagen verloor. De voorsprong van 11,5-4,5 was de grootste in de geschiedenis van de Ryder Cup.

Opluchting na veelbesproken Ryder Cup

Toch werd het in New York zondag nog gigantisch spannend. Beide teams lieten hun beste spelers aan het begin van de dag in actie komen bij elke wedstrijd viel het precies de kant van de Verenigde Staten op. Net op het moment dat het thuispubliek in de grootste comeback aller tijden begon te geloven, haalde Europa eindelijk het verlossende veertiende punt binnen. Uiteindelijk wonnen ze met 15-13.

Bij het vieren kwam er flink wat los bij de Europese golfers en dat was misschien niet zo gek ook, want zij waren drie dagen lang door de Amerikaanse fans voor van alles en nog wat uitgemaakt. Met name McIlroy moest het flink ontgelden. Hij werd aan alle kanten bestookt en het ging zelfs zo ver dat zijn vrouw Erica bekogeld werd met bier.

Rekening van meer dan 250.000 euro

Het team koos er daarom voor om de zege groots te vieren in New York en daarbij gingen alle remmen los. In totaal werden er volgens The Sun 120 flessen champagne besteld, 60 flessen rosé, 60 flessen wijn, 10 flessen wodka en ook nog eens 10 flessen cognac. De totale schade? 263.000 euro.

Dat is een godsvermogen voor ieder normaal mens, maar de beste golfers ter wereld merken het waarschijnlijk niet eens als er zo'n bedrag van de rekening wordt afgeschreven. Zo verdiende McIlroy met zijn eindzege op The Masters eerder dit jaar alleen al 3,5 miljoen euro. In zijn hele carrière sloeg de Noord-Ier meer dan 150 miljoen euro bij elkaar.