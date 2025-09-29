Wat een megaspannend en leuk golftoernooi had moeten worden, werd overschaduwd door respectloos gedrag van het publiek. Tijdens de prestigieuze Ryder Cup werd de wedstrijd meerdere keren stilgelegd door provocerende fans. In de Sportnieuws.nl-podcast bespreken voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As vol verbazing de incidenten.

“Heb jij de Ryder Cup gevolgd?”, vraagt Van As aan Hoog. Die knikt bevestigend. Van As: “Nou ja zeg. Ik vond het echt debiel. Voor de mensen die het niet kennen…”

“De Ryder Cup is een golfwedstrijd tussen Europa en Amerika, die elke twee jaar wordt gehouden. De vorige editie was in Rome, toen won Europa. Nu was het in Amerika”, schetst Van As.

Uitjoelen

Van As vervolgt: “Je denkt bij golf aan een nette sport, keurig publiek, een chique omgeving. Maar dat was helemaal niet het geval. Europa stond voor en vanaf dag twee werd het Europese team uitgejoeld door het Amerikaanse publiek.”

“Niet alleen boegeroep, maar ook ‘F-you’s' en alleen maar onaardige opmerkingen, de hele wedstrijd lang. Dat is toch bizar” vindt Van As. Hoog voegt toe: “Ik zat ernaar te kijken en dacht echt: waar kijk ik nu naar?”

'Waar is je respect gebleven?'

“Kom op mensen, heb een beetje respect. Je komt kijken naar topsporters in een toffe wedstrijd, Amerika versus Europa. En dan ga je die sporters uitjoelen. Waar is je respect gebleven? Ik kan er gewoon niet bij", klinkt Hoog hoorbaar geïrriteerd.

Van As vertelt nog over een vrouw die was ingehuurd om het publiek op te zwepen: “Ze ging er ook helemaal in mee. Ze riep door de microfoon: ‘F-you Rory’, over Rory McIlroy, een grote golfer uit Ierland.”

“Uiteindelijk legde ze haar taken naast zich neer”, vertelt Van As. “Er moest ook politie optreden”, vult Hoog aan. “Er werd zelfs bier naar McIlroys vrouw gegooid. Echt bizar.”

Alcoholverbod?

Hoog oppert een alcoholverbod: “Ik hoop dat 80 procent van deze mensen knetterlam was, want anders ben je helemaal debiel. Vind jij dat er een alcoholverbod moet komen bij sportwedstrijden?”

Van As reageert: “Ik las ook dat mensen beschonken waren. Ze stonden zo dichtbij dat sporters er last van hadden. Iemand loopt je in je oor te tetteren net voordat je in opperste concentratie een bal moet slaan. Dan is een alcoholverbod iets om serieus over na te denken.”

“Als je nuchter bent, doe je het niet. Onder invloed wel”, concludeert Van As. Hoog vindt: “Het slaat natuurlijk nergens op. Het probleem is groter dan alcohol alleen, het is ook een maatschappelijk probleem. Een verbod is wel heftig.”

Positief eindigt Van As: “Europa heeft de mooiste revanche genomen: ze hebben de Ryder Cup gewonnen. Dat is de mooiste klap die je kunt uitdelen.”

Zelf zouden Van As en Hoog gek worden in die situatie. Hoog: “Ik kan altijd wel lekker gaan presteren als het publiek tegen je is, maar dit? Alleen maar uitgescholden worden, dan zou ik echt een beetje leip worden.”

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As het sportweekend. Deze week komen onder meer het matige spel van Ajax, het succesvolle WK roeien en een mogelijke verschijning van Van As of Hoog in een realityprogramma aan bod. Beluister hieronder of via je favoriete podcast-app.