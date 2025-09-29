De Europese golfers begonnen met een gigantische voorsprong aan de laatste dag van de Ryder Cup en leken de zege eigenlijk al binnen te hebben. Het werd zondag echter nog heel spannend in New York, maar Europa voorkwam een bizarre comeback van de Amerikanen en wist het prestigieuze toernooi toch te winnen. Dat zag ook topwielrenner Mathieu van der Poel van heel dichtbij.

De Europese golfers hebben opnieuw de Ryder Cup gewonnen. De Ier Shane Lowry zorgde zondag tegen de Amerikaan Russell Henley voor de beslissing. Met nog drie enkelpartijen te gaan, is Team Europa niet meer te achterhalen door de Amerikaanse golfers.

De tweestrijd leek na zaterdag al grotendeels beslist. Europa had alle vier de sessies op de eerste twee dagen weten te winnen en begon met een enorme voorsprong van 11,5-4,5 aan de slotdag. Nog voordat er een bal was geslagen hadden ze een half punt binnen, want door een blessure kon Viktor Hovland niet spelen. In de Ryder Cup geldt dat de regel dat wedstrijd als een gelijkspel wordt geteld.

Europa ontsnapt aan ongekende comeback

Europa had in de overgebleven elf partijen slechts twee punten nodig om de Ryder Cup te behouden, want omdat zij de vorige editie hadden gewonnen zou de beker in hun bezit blijven bij een 14-14 gelijkspel. Met die eindstand hield echter niemand rekenen en zeker niet nadat meerdere Europese spelers in het begin van de wedstrijden een voorsprong pakten. Een monsterscore leek aanstaande, maar niets was minder waar.

De Amerikanen raakten twee dagen lang geen pepernoot, maar kregen zondag plotseling de geest. Elke bal leek plotseling goed te vallen en de Europese spelers werden steeds nerveuzer. Topspelers als Rory McIlroy, Justin Rose, Tommy Fleetwood en Justin Rose gingen allemaal ten onder en dus kwam het Amerikaanse team terug tot 13,5-10,5. Ook bij de laatste vier partijen stonden ze er goed voor en dus leek de grootste comeback in de ooit in de Ryder Cup aanstaande, want nooit eerder was een verschil van meer dan vier punten goedgemaakt op de laatste dag.



Het publiek begon er steeds meer in te geloven en begon steeds harder 'USA! USA! USA!' te roepen. Dat zag ongetwijfeld ook Mathieu van der Poel, want de wielrenner deelde op zijn Instagram beelden waarop hij heel dicht bij de topgolfers slaan terwijl ze hun balletjes sloegen. Hij is een bekende golfliefhebber en bracht de dag van het WK wielrennen dus liever door bij de Ryder Cup.

Dertiende zege Europa

Russell Henley kreeg de kans om Van der Poel te trakteren op een helemaal zenuwslopend einde door het gat naar twee punten te verkleinen, maar hij faalde op de laatste hole. De Ier Shane Lowry mocht namens Europa daardoor eindelijk het verlossende veertiende punt binnenhalen en hij maakte geen fout waarna alle opluchting eruit kwam bij zijn team. Van de laatste drie potjes eindigden er nog twee in een gelijkspel waardoor het uiteindelijk geen gelijkspel, maar een 15-13 zege voor Europa werd.

De Ryder Cup wordt om de twee jaar gehouden en het was de 23e keer dat de twaalf beste Europese golfers het opnamen tegen de twaalf beste spelers uit de Verenigde Staten. Voor de dertiende keer ging Europa met de zege aan de haal. Twee jaar geleden wonnen de Europese golfers in Rome. De volgende editie is in 2027 in het Ierse graafschap Limerick.