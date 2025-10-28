De ervaren Oranje-handbalster Estavana Polman heeft een duidelijke boodschap voor de fans in aanloop naar het WK, dat over een maand begint: het mag allemaal wel wat luidruchtiger. In de Sportnieuws.nl-podcast krijgt ze daarvoor bijval van ervaringsdeskundigen Ellen Hoog en Naomi van As.

Voormalig tophockeyster Hoog legt een stelling voor aan haar oud-ploeggenote Van As: “Estavana Polman heeft gelijk met haar oproep: de Nederlandse fans moeten zich veel meer laten gelden om Oranje aan de wereldtitel te helpen.” Van As antwoordt zonder twijfel: “Eens!”

Extra boost

“Natuurlijk! Hallo, als je als sporter voelt dat het publiek achter je staat en je dat ook hoort, dan geeft dat een extra boost. Dat wil je natuurlijk”, legt Van As uit.

Van As geeft wat context: “Ze speelden een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Italië in Den Bosch. Nederland ging daar dik overheen (42-19, red.). Polman vond het Nederlandse publiek stil. Ik kan me voorstellen dat als het een wedstrijd is waarin je makkelijk wint en het niet spannend is, het publiek ook wat stiller wordt. Als het spannend is, zit iedereen op het puntje van z’n stoel. Dan leef je veel meer mee. Je juicht natuurlijk bij elk doelpunt, maar niet de hele wedstrijd lang.”

“Het is gewoon een feit dat als je voelt dat het publiek achter je staat, en als ze hard schreeuwen, dat je daar energie van krijgt”, benadrukt Van As.

'In een ander kamertje'

Er was volgens Van As nog een opvallende opmerking van Polman na de wedstrijd. “Ik vond het grappig wat ze zei op de vraag wat er in de rust werd besproken. Ze zei dat ze het niet wist, want ze werd boven ingetapet. Dat vond ik wel geestig, dat je dan dus niet bij de bespreking bent in de rust, maar in een ander kamertje.”

Ook Hoog vindt dat apart: “Je zou denken, dit gebeurde ook bij ons, dat er gewoon in dezelfde ruimte getapet wordt.”

Van As besluit met een boodschap aan het publiek: “Lieve fans, alle sportliefhebbers: moedig onze handballers straks heel hard aan op het WK! Ze hebben het nodig.”

WK handbal

Het WK handbal vindt plaats van 27 november tot en met 14 december en wordt gehouden in zowel Nederland als Duitsland. Oranje zit in groep E met Oostenrijk, Argentinië en Egypte. De eerste wedstrijd, tegen Argentinië, is op 28 november om 20.30 uur.

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As het sportweekend. Met deze week onder meer: Max Verstappen die weer iets dichter bij de McLarens komt, Harrie Lavreysen die vier gouden medailles pakt op het WK, en een terugblik op de halve marathon van Hoog. Beluister de aflevering via je favoriete podcastapp of hieronder: