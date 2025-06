Tophandbalster Estavana Polman en Rafael van der Vaart genieten bij eettent van bekende Nederlander in Spanje

Handbalster Estavana Polman, haar vriend en oud-voetballer Rafael van der Vaart en hun dochter Jesslynn zijn net op tijd Nederland ontvlucht. Het gezinnetje vertoeft onder de Spaanse zon, zo valt te zien op sociale media.

De afgelopen week viel er veel regen in Nederland, maar daar hebben Polman en Van der Vaart geen last van gehad. Zij vlogen naar Spanje voor een vakantie aan de Costa del Sol. Daar bezochten ze Brasserie Casa Hazes, de eettent van Rachel Hazes - de vrouw van de overleden volkszanger André.

Tophandbalster Estavana Polman duikt ondanks vroege uitschakeling op bij finale Champions League Handbalster Estavana Polman kende een teleurstellend seizoen met haar club Rapid Bucuresti. Tegenover een vierde plek in de Roemeense plek stonden een slecht resultaat en vroege uitschakeling in de Champions League. Toch was Polman toch een soort van aanwezig bij de finale van het Europese clubtoernooi.

'Dank jullie wel'

In februari 2024 opende de deuren van haar brasserie in Torremolinos, die een ode is aan haar man. Uit de speakers knalt natuurlijk de klanken van de 'koning van het levenslied'. Afgelopen week genoten Polman en Van der Vaart van het eten en de sfeer daar, samen met hun dochter Jesslynn. 'Vandaag deze lieve gasten weer mogen verwelkomen! Dank jullie wel', stond bij een foto van het gezin.

Brasserie Casa Hazes is gelegen vlak bij het strand van Carihuele. Veel toeristen komen er speciaal naartoe vanwege hun liefde voor André Hazes. Ze serveren ontbijt, lunch en diner, met zoals ze zelf beschrijven 'lekkere malse biefstukken'.

Polman zit niet stil tijdens vakantie

Polman zal de teugels wel wat kunnen laten vieren, nu het handbalseizoen erop zit. Maar toch zal de 32-jarige speelster van Rapid Bucuresti en Oranje lette op wat ze eet. Ze is immers ook al weer enigszins in training, ter voorbereiding op een speciaal seizoen. Eind dit jaar vindt namelijk het WK handbal in eigen land (en Duitsland) plaats.

Tophandbalster Estavana Polman pakt de draad weer op na bijzondere periode: 'Aan de slag' Na enkele weken rust heeft tophandbalster Estavana Polman de draad weer opgepakt. De 32-jarige international genoot van een korte vakantie nadat het seizoen bij haar Roemeense club Rapid Bucuresti ten einde was.

Het Nederlandse handbalteam werd bij de loting in het Noordbrabants Museum in Den Bosch in Groep E gestopt, met verder Oostenrijk, Argentinië en Egypte. Polman werd in 2019 wereldkampioen handbal, daarna won Oranje geen medailles meer op eindtoernooien.

Terug in nationale ploeg

Vorig jaar werd het uitgeschakeld in de kwartfinales van de Olympische Spelen. Dat was tevens het laatste eindtoernooi waar Polman aan deelnam. Ze werd door de nieuwe bondscoach Henrik Signell aan de kant geschoven, omdat hij wilde verjongen. Polman deed daarom niet mee aan het EK in Oostenrijk, Zwitserland en Hongarije.

Teruggekeerde Estavana Polman straalt bij Oranje: 'Ik heb echt genoten' Estavana Polman is teruggekeerd bij de Nederlandse handbaldames. De 32-jarige vedette maakt haar rentree in het team, nadat bondscoach Henrik Signell haar vorig jaar niet opriep voor het EK handbal. Ze zag haar ploeg met 33-31 winnen van topland Denemarken. Na afloop vertelde ze hoe ze haar rentree heeft beleefd.

Polman en Signell legden het bij en begin dit jaar speelde de vedette weer in het oranje. "We kijken niet meer terug op het verleden en alleen maar vooruit. Ik ben gewoon heel blij dat ik er nu weer bij ben en het oranje shirt aan kan trekken. Daar geniet ik oprecht van", zei ze voor de camera van Sportnieuws.nl.