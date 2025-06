Schattige beelden van tophandbalster Estavana Polman: dochter showt skills in andere sport

Tophandbalster Estavana Polman en haar man, oud-topvoetballer Rafael van der Vaart, hebben een dochter en zij (Jesslynn van 7) blijkt ook aardig overweg te kunnen met een bal. Maar het is geen handbal en ook geen voetbal.

In een story op Instagram toont Polman, die sinds 2022 handbalt bij CS Rapid București, wat voor fratsen Jesslynn uithaalt. Ze gooit een basketbal in het soort machine dat je ziet in gamehallen. Terwijl de klok aftelt, moet de speler zoveel mogelijk punten bij elkaar scoren door de basketbal door de ring te mikken.

De dochter van Polman en Van der Vaart mikt raak, en nogmaals, en nogmaals, al is die herhaling een truukje, want Polman heeft het gescoorde punt in een 'loop' gezet. De tijd en de score op de achterwand blijven immers na elke herhaling gelijk.

Rachel Hazes

Vermoedelijk scoort Jesslyn haar basketbalpuntjes in Spanje. Eerder in de week vertrokken haar ouders uit het regenachtige Nederland voor het zonovergoten Spanje. Ze maakten een trip naar de Costa del Sol. Daar bezochten ze Brasserie Casa Hazes, de eettent van Rachel Hazes - de vrouw van de overleden volkszanger André.

Champions League

Polman is al een tijdje klaar met haar seizoen, al had ze gewenst dat ze nog wat langer had mogen spelen. Haar club werd snel uitgeschakeld in de Champions League en in de Roemeense competitie moest ze het doen met plek vier. Uiteindelijk ging Gyor er met de Champions League vandoor, door vorig weekend met 29-27 van Odense te winnen in de finale.

Drie Nederlandse speelsters gingen met goud naar huis: Dione Housheer, die zes goals maakte, Kelly Dulfer en Bo van de Wetering, die één keer scoorde. Het drietal versloeg collega-internationals Nikita van der Vliet en Yara ten Holte.

Sylvie Meis

Ondertussen laat ook Van der Vaarts ex-vrouw Sylvie Meis regelmatig van zich horen op de socials en via andere media. Zo sprak ze in een podcast van een Duitse krant over de tijd dat ze borstkanker had, in 2009. Destijds was ze getrouwd met Van der Vaart.