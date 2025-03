Tophandbalster Estavana Polman en Rafael van der Vaart overladen met honderden reacties op bijzondere dag

Voor tophandbalster Estavana Polman en oud-voetballer Rafael van der Vaart zal 21 maart altijd een speciale dag blijven. Het is namelijk de dag dat ze verkering kregen. In 2025 vieren ze hun negenjarig jubileum.

'9 jaar samen', schrijft Van der Vaart met een hartje bij een foto op Instagram. 'Fijn jubileum Estavana', voegt hij er aan toe. Niet echt uitgebreid dus. Ook de handbalster staat niet met een heel betoog stil bij het feestelijke moment. '9 jaar', zet ze met een hartje bij een foto van de twee samen.

Inmiddels zijn er wel al honderden reacties binnen van fans, familie en vrienden. Zo laten onder anderen Sherida Spitse, Jan Smit, Bridget Maasland en Andy van der Meijde hartjes achter bij het koppel. 'Toppertjes', schrijft oud-hockeyster Fatima Moreira de Melo, met wie Van der Vaart samenwerkt.

Nooit trouwen

Hoewel Polman en Van der Vaart al even samen zijn, hoeven fans niet te wachten op een bruiloft. "Soms heb ik nog weleens zoiets van: ik zou het nog wel een keertje willen doen", openbaarde Van der Vaart ooit in het programma Sterren op het doek. "Zij zegt altijd: 'je doet het maar een keer en jij hebt het al een keer verkloot'. Zo praat ze. Dat is best wel hard."

Van der Vaart trouwde eerder met supermodel Sylvie Meis, met wie hij een zoon kreeg. Damián voetbalt in de jeugd van Ajax, de club waar zijn vader groot werd. In 2016 werden Van der Vaart en Polman een setje, niet veel later werd dochter Jesslynn geboren. Samen woont het gezin in Roemenië, waar Polman handbalt. Van der Vaart vliegt zo nu en dan op en neer naar Nederland voor zijn werk als analist.