Ex-tophockeyster Fatima Moreira de Melo daagt Rafael van der Vaart uit in bijzonder toernooi

Oud-topsporters Fatima Moreira de Melo en Rafael van der Vaart blonken tijdens hun carrière ieder uit in een andere sport. Toch hebben ze nu een gezamelijke passie. Daarom vinden ze het wel tijd voor een uitdaging.

De ex-hockeyster en oud-voetballer zijn tegenwoordig fanatieke padellers. Ze zijn dit jaar dan ook, voor het tweede jaar op rij, toernooidirecteur van Premier Padel in Rotterdam. Maar eigenlijk zien ze zichzelf ook wel op de baan staan in Ahoy.

Ze hebben veel zin in het toernooi. Van der Vaart 'kan niet wachten'. "Ik wil eigenlijk ook gewoon die baan op", zegt Moreira de Melo in een video op Instagram. "Ja ik wil eigenlijk meedoen, maar we zijn niet goed genoeg.", reageert Van der Vaart. De oud-hockeyster weet wel een oplossing. "We hebben wel wildcards."

Daarop kijkt Van der Vaart zijn collega verbaasd aan. "Ik vind dat Raf gewoon mee moet doen aan Decathlon Premier Padel Rotterdam, vind je niet?" De oud-Ajacied is nog steeds met stomheid geslagen en zucht diep. "Of een mixed doubles?", vraagt Van der Vaart.

Extra toernooitje

Dat vindt Fatima ook een goed idee. "Gewoon een extra toernooitje organiseren tijdens het toernooi", lacht ze. "Nee even zonder gekheid", vervolgt ze dan serieus. "De kaartverkoop is gestart, dus kom lekker kijken. Wie weet zie je ons nog samen op de baan." "Dat weet ik wel zeker", haakt Van der Vaart in.

Premier Padel

Het toernooi vindt plaats van 28 september tot en met 5 oktober in Rotterdam Ahoy en valt onder de categorie P1 op de Premier Padel-kalender. Er zijn vier Majors (Qatar, Italië, Frankrijk en Mexico) in een jaar en verschillende P1- en P2-toernooien. Het jaar wordt afgesloten met de Tour Finals in Barcelona.

NK Padel

Dit weekend vindt ook nog het NK Padel plaats in Eindhoven. Daarbij staat vooral topspeelster Steffie Weterings in de belangstelling wegens haar veelbesproken nieuwe sponsor. Zij speelt met het logo van EasyToys op haar kleding.

Ze wilde al lang een sponsordeal met het merk en trok zelf de stoute schoenen aan door ze te benaderen. "Het is gewoon een klein beetje anders net zoals ik. Dus ik dacht: dit is echt een match made in heaven. Het heeft even geduurd, maar het is gelukt."