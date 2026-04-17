Estavana Polman kondigde vrijdag het einde van haar handbalcarrière aan. Na het seizoen zal ze weer tijd nemen voor haar gezin en keert ze terug naar haar oude liefde. "Ik kan niet wachten."

Polman handbalt sinds 2022 bij Rapid Boekarest en woont daarom samen met haar vriend Rafael van der Vaart in Roemenië. De twee hebben ook een dochter samen: Jesslynn. Maar na haar pensioen zullen de handbalster en oud-voetballer terugkeren naar Nederland.

Ze hebben een woning gekocht in Huissen. Dat ligt in de buurt van Arnhem, waar Polman is geboren en getogen. "Ja we gaan weer lekker terug naar Arnhem. Ik kan niet wachten. Weer lekker het gezinsleven", zegt ze in Vandaag Inside. "Heerlijk."

'Dat is hij denk ik wel snel zat'

"Ik denk dat Raf blij is als ik even lekker thuis ben", aldus Polman. Daar heeft het VI-trio wel hun vraagtekens bij. "Ja, weet ik niet", reageert Genee. "Dat is hij denk ik wel snel zat", zegt Derksen. De 33-jarige Polman lacht. "Dat denk ik ook."

Cafetaria

Een ding weet Genee al wel: de plaatselijke cafetaria is al klaar voor de komst van het gezin. "Daar hebben ze lekkere broodjes kip voor Rafael", zegt de presentator. "Dat staat overal in de media." "Ja, die adverteren al met een broodje Rafael", weet ook Derksen.

Polman wil in ieder geval even genieten van de rust. Haar besluit om te stoppen met topsport is dan ook weloverwogen. "Het is goed geweest. Ik kijk gewoon wat er nu op mijn pad op. Het is goed, mijn lichaam is op, gewoon lekker met het gezin", zegt ze. "Lekker thuis, daar heb ik heel lang op gewacht en het is eindelijk zo ver. Ik ben blij dat ik deze beslissing heb gemaakt en sta er echt achter."