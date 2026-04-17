Het einde van de periode als handbalster nadert voor Estavana Polman. Vrijdag kondigde de 33-jarige speelster van Rapid Bucuresti het einde van haar carrière aan. In mei speelt de vriendin van oud-voetballer Rafael van der Vaart haar laatste wedstrijd. "We zullen haar altijd herinneren."

Polman stopte in 2025 al als international van Oranje, nu heeft ze besloten dat het ook op clubniveau mooi is geweest. "Als klein meisje begon ik met een droom… na dit seizoen neem ik afscheid van die droom. Ik stop als topsporter", kondigde ze haar afscheid aan via een video op Instagram.

"Handbal heeft mij zoveel gegeven. Het heeft mij de wereld laten zien, mijn dromen laten uitkomen en mij gevormd tot de persoon die ik nu ben. Het is een ongelofelijk mooie reis geweest waarin ik heb genoten van de mooie momenten en heb geleerd van de minder mooie momenten", sprak Polman, die het tijd vindt om het hoofdstuk af te sluiten.

Estavana Polman met lieve woorden bedankt

Dat doet ze in Roemenië dus bij Rapid Bucuresti. Die club stond met een emotioneel bericht stil bij het naderende vertrek van het handbalicoon. "Sommige momenten overstijgen het speelveld, en de komst van Estavana naar Rapid in 2022 was er daar één van", trapt de club sentimenteel af. "Na vier seizoenen waarin ze met hart en ziel voor onze kleuren heeft gestreden, is het tijd om een fenomenale carrière te vieren die thuis eindigt."

Polman speelt haar laatste wedstrijd in eigen stadion op 23 mei. "Estavana was niet alleen een spraakmakende transfer, maar ook de vonk die de Nederlandse magie naar het Roemeense handbal bracht. We zullen ons altijd haar visie en beslissende doelpunten herinneren, haar magische passes en onbetwiste leiderschap, en de pure vreugde waarmee ze de jonge handbalsters van de academie inspireerde", schrijft Rapid verder.

"Los van de statistieken heeft Estavana de geest van Rapid met een zeldzame vanzelfsprekendheid omarmd. Bedankt voor elke seconde spektakel en dat je ervoor hebt gekozen de laatste hoofdstukken van je carrière samen met ons te schrijven." Volgens de club zal Rapid altijd haar 'thuis' zijn. "Veel succes met alles wat nog komt, Estavana!"

Rijke carrière

Estavana Polman geldt als een van de meest bepalende gezichten uit de Nederlandse handbalgeschiedenis. Als de creatieve motor van de 'Gouden Generatie' leidde zij de Oranje naar de wereldtop, met als absolute bekroning de wereldtitel in 2019. Tijdens dat toernooi in Japan werd zij niet alleen wereldkampioen, maar ook uitgeroepen tot Meest Waardevolle Speelster (MVP).

Haar carrière op clubniveau was minstens zo indrukwekkend; ze groeide uit tot een legende bij het Deense Team Esbjerg en zette haar loopbaan later voort bij topclubs als Nykøbing Falster en Rapid București. Ondanks meerdere zware knieblessures knokte ze zich telkens weer terug naar het hoogste niveau, altijd gewapend met haar kenmerkende bluf en humor. Dat zal ze nu buiten de handballijnen moeten doen.