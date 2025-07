Estavana Polman is na een lange vakantieperiode weer terug in Roemenië ter voorbereiding op het nieuwe handbalseizoen. Eind augustus moet de Nederlandse er weer staan, dus moet ze momenteel hard werken om weer fit te geraken. Maar ondertussen maken haar geliefden er het beste van.

Haar vriend, ex-topvoetballer Rafael van der Vaart, is ook in Roemenië en vermaakt zich uitstekend. De afgelopen dagen was Rapid Boekarest, de topclub waar Polman onder contract staat, op trainingskamp in de stad Brasov, waar de ploeggenoten elkaar weer zagen voor het eerst sinds hun vakantie.

Genieten van de vakantie

Polman werkte zich in het zweet met haar ploeggenoten en ondertussen werd er ook aan teambuilding gedaan. Van der Vaart en hun dochter Jesslynn trokken zich daar weinig van aan. De twee vermaakten zich woensdag kostelijk in het zonnetje. Jesslynn heeft nog vakantie van haar basisschool en ook Van der Vaart hoeft voorlopig nog niet te werken.

i Rafael van der Vaart en Jesslynn spelen in het zwembad. ©Instagram Estavana Polman

Vrij

Zoals kinderen zich vaak vermaken in een zwembad, wordt Jesslynn door haar vader gelanceerd. Met veel plezier plonst ze een metertje verderop in het water. Polman filmt het schattige tafereel vanaf de kant. Van der Vaart hoeft pas volgende week weer aan de bak, als hij al wordt ingeroosterd door bijvoorbeeld Ziggo Sport.

AZ en FC Utrecht

Die zender heeft de uitzendrechten van de Europese topcompetities in beheer. FC Utrecht en AZ beginnen deze week al in de voorrondes van de respectievelijk Europa League en Conference League, maar daar was nauwelijks aandacht voor Ziggo Sport kocht pas deze week de rechten voor het duel van de Domstedelingen in Moldavië.

Feyenoord in Champions League

Maar bijvoorbeeld voor Feyenoord begint over twee weken de voorronde van de Champions League. Daar speelt de ploeg van trainer Robin van Persie tegen een tegenstander van formaat; Fenerbahçe. Mogelijk wordt Van der Vaart voor bijvoorbeeld dat duel weer ingevlogen om analyses te geven.

'Ruzie' bij De Avondetappe

Van der Vaart maakte dankbaar gebruik van zijn tijd om een bezoekje te brengen aan de grote wielerkoers Tour de France. Daar schoof hij ook aan bij praatprogramma De Avondetappe, waarin hij meteen ruziede met een Belgische ex-renster.