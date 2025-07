Rafael van der Vaart was met de NOS te gast bij de Tour de France. Hij liep een dagje mee aan de zijde van Ine Beyen, een voormalig Belgisch wielrenster en tegenwoordig presentatrice bij de VTM. Na al die tijd samen botste dat zo nu en dan bij De Avondetappe.

De 109-voudig international blijkt een groot fan van de Tour de France en maakte maandag voor het eerst een etappe van heel dichtbij mee. Presentatrice Dione de Graaf is benieuwd of het naar meer smaakt. "Ik moet je eerlijk zeggen…", wil Van der Vaart reageren, waarna Beyen al in de lach schiet, "ik heb een werelddag gehad, maar het is wel druk." De Vlaamse haakt in: "Maar we hebben niet veel hoeven te wandelen, hè." Van der Vaart: "Dat niet, maar we hebben wel twee uur lang gedaan over twintig kilometer. Dat vind ik wat lang."

Volgens De Graaf is het "pure Tourervaring" die Van der Vaart heeft meegemaakt, ook omdat hij een deel over het parkoers reed. "Dat was een hele belevenis", blikt de oud-voetballer terug. "Met een hele slechte chauffeur, die nu cameraman is. Ik werd wel een beetje misselijk, dus ik was blij dat ik er was. Alleen toen ik er was dacht ik: ik kom hier ook niet meer weg. Dan moet je de finish kijken. Uiteindelijk zitten we eigenlijk tv te kijken en that’s it. Dan moet je nog twee uur terug hier naartoe", verzucht hij. "Voetballers zijn klagers, ik ook, maar ik heb echt een topdag gehad."

"Ik moest hem vooral overtuigen", verzekert Beyen. "Voor hetzelfde geld was hij de hele dag bij het hotel blijven zitten en had hij één passage gezien. Ik dacht: Rafael dat gaan we niet doen", aldus de Vlaamse. "Zij wilde elke keer renners zien", vertelt Van der Vaart enigszins verontwaardigd. "Dan zagen we renners...", reageert Beyen, terwijl Van der Vaart haar probeert te onderbreken. "Ho", krijgt de oud-renster hem stil. "Dan zagen we renners die toekwamen na de finish. 'Ja Ine we gaan naar de auto, anders gaan we niet meer weg geraken'. Dan moest ik alweer vertrekken", lacht ze.

'Lekker ruzie maken'

Later in de uitzending kregen Van der Vaart en Beyer het wederom op komische wijze aan de stok. De oud-voetballer had graag gezien dat Jonas Vingegaard wat aanvallender had gereden in de strijd met zijn rivaal Tadej Pogacar. "Maar jij had het niet gezien, want we waren er niet bij geweest. Wij zaten daar onder de tent", zegt Beyen met een knipoog. "Jij wou naar de finish toe…", hapt Van der Vaart. "Gaan jullie even lekker ruzie maken", lacht De Graaf, "dan ga ik even naar Annemiek (van Vleuten, red.)."

Een overzicht van de dag van Rafael van der Vaart:

Ine Beyen is oud-renster en tegenwoordig verslaggeefster bij de Belgische zender VTM. Tot begin dit jaar was ze samen met oud-renner Serge Pauwels, met wie ze twee kinderen kreeg.

