Tophandbalster Estavana Polman pakt de draad weer op na bijzondere periode: 'Aan de slag'

Na enkele weken rust heeft tophandbalster Estavana Polman de draad weer opgepakt. De 32-jarige international genoot van een korte vakantie nadat het seizoen bij haar Roemeense club Rapid Bucuresti ten einde was.

Polman kende een bewogen seizoen met de club uit Roemenië. In de vaderlandse competitie eindigde het slechts als vijfde en ook in de Champions League stelde Rapid Bucuresti teleur. In de Roemeense beker eindigden Polman en haar collega's op een vierde plek, nadat in de halve finales werd verloren van de latere verliezend finalist Bistrita.

Tophandbalster Estavana Polman laat woord 'afscheid' vallen en licht tipje van de sluier op over toekomst Estavana Polman lichtte maandagavond een tipje van de sluier op over haar handbalcarrière. De 32-jarige Nederlandse topspeelster zat bij De Oranjezomer op SBS 6 en kreeg vragen over haar toekomst. Daar gaf ze luid en duidelijk antwoord op.

Polman maakte persoonlijk ook het een en ander mee. Zo was ze een tijdje geblesseerd en werd ze niet opgeroepen voor het EK met het Nederlands handbalteam. Na een gesprek met bondscoach Henrik Signell keerde ze uiteindelijk terug in de selectie. Dit jaar speelt Oranje het WK in eigen land (en Duitsland).

'Behoorlijk goede loting' voor tophandbalster Estavana Polman en collega's voor WK in eigen land De Nederlandse handbaldames kennen de tegenstanders voor de eerste groepsfase van het WK in eigen land en Duitsland. Estavana Polman en co werden bij de loting in het Noordbrabants Museum in Den Bosch gekoppeld aan Oostenrijk, Argentinië en Egypte.

Vakantie

In haar vrije periode maakte Polman het nodige mee. Zo schoof ze aan bij De Oranjezomer, waar ze in het verleden vaker te zien was. Daarnaast juichte ze haar stiefzoon Damián van der Vaart toe samen met haar vriend Rafael voor de tv in Roemenië. Samen met dochter Jesslynn zagen ze hoe Damián met Ajax onder 19 de bekerfinale won.

Rafael van der Vaart, vriendin Estavana Polman én ex Sylvie Meis uit hun dak na bijzonder moment Het was groot feest in huize Estavana Polman en Rafael van der Vaart. Het verliefde sportkoppel volgde samen met hun dochtertje Jesslynn een belangrijke wedstrijd van Dámian van der Vaart. Het leverde de nodige spanning en uiteindelijk prachtige beelden op. Ook ex Sylvie Meis deelde in de feestvreugde.

Ook hulde Polman zich net als Van der Vaart in een glitterpakje om van een concert van De Toppers te genieten in de Johan Cruijff ArenA.

Zwoegen op vakantie

Ondertussen is Polman naar de zon gevlogen, maar stilzitten doet ze daar absoluut niet. Op haar Instagram Story valt te zien dat ze gebruikmaakt van de hardloopband in het resort waar ze zit. Met schitterend uitzicht op het zwembad en de zee maakt ze haar eerste meters sinds het competitie-einde. 'Weer aan de slag, eerste training', schreef ze bij een rood aangelopen gezicht.

In augustus viert Polman haar 33ste verjaardag en met twee zware knieblessures in het achterhoofd gaat het soms al over haar pensioen. Zelf is ze daar duidelijk over. "Ik ga nog niet stoppen hoor!", verduidelijkte ze onlangs op tv. Polman heeft plannen om met Nederland een medaille te winnen op het WK in eigen land. De voorbereidingen daarop zijn in ieder geval al zoetjesaan begonnen.