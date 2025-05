Tophandbalster Estavana Polman laat woord 'afscheid' vallen en licht tipje van de sluier op over toekomst

Estavana Polman lichtte maandagavond een tipje van de sluier op over haar handbalcarrière. De 32-jarige Nederlandse topspeelster zat bij De Oranjezomer op SBS 6 en kreeg vragen over haar toekomst. Daar gaf ze luid en duidelijk antwoord op.

Het onderwerp kwam ter sprake toen het afscheid van tennislegende Rafael Nadal werd getoond. "Hij is een sieraad van de sport, laten we eerlijk zijn. Zo'n afscheid, hij verdent dat. Zo wil je dat toch ook? Dat gun je elke sporter", vindt Polman. Vervolgens krijgt ze ook de vraag of ze zichzelf dat ook gunt. Al stamelend wilde ze meteen duidelijk maken dat er van stoppen bij haar geen sprake is. "Ik ga nog niet stoppen hoor!"

Tophandbalster Estavana Polman schaamt zich meteen kapot bij eerste aflevering De Oranjezomer: 'Oh god' De Oranjezomer verving Vandaag Inside vanaf maandagavond en opende meteen met een gênant moment voor Estavana Polman. De tophandbalster zat aan tafel bij presentator Johnny de Mol en moest het meteen ontgelden.

'Afscheid nemen met een titel'

Er komt voor de Nederlandse tophandbalster nog een WK aan, in eigen land. Volgens tafelgast Rutger Castricum wordt het tijd dat de handbalsters eindelijk 'een keer wat winnen'. Ze reageert meteen grappend door het voormalige gezicht van Pownews aan te vallen. "Ga je nou zo doen? Ik dacht dat we leuk zouden doen tegen elkaar." Maar zonder dollen gaat ze verder: "Het zou wel lekker zijn, afscheid nemen in Nederland met een titel."

'Trotse mama' Estavana Polman onthult topsportplan van dochtertje Jesslynn (7): 'Daar wacht ze op' De dochter van Estavana Polman en Rafael van der Vaart gaat het liefst haar moeder achterna. Dat onthult Polman zelf in de eerste aflevering van De Oranjezomer. De Nederlandse tophandbalster kreeg beelden te zien van Jesslynn (7) en straalt meteen volop.

'Dat zou iets groots zijn'

Al schrikt ze ook weer van die woorden, want 'afscheid' en 'stoppen' zitten vlakbij elkaar. "Ik bedoel geen afscheid hè", doelt ze op haar interlandcarrière. "Zolang ik handbal kom ik altijd uit voor het Nederlands team. Het zou wel leuk zijn om een medaille te halen. Dat zou al iets groots zijn."

'Behoorlijk goede loting' voor tophandbalster Estavana Polman en collega's voor WK in eigen land De Nederlandse handbaldames kennen de tegenstanders voor de eerste groepsfase van het WK in eigen land en Duitsland. Estavana Polman en co werden bij de loting in het Noordbrabants Museum in Den Bosch gekoppeld aan Oostenrijk, Argentinië en Egypte.

Sneer naar Rafael van der Vaart

Polman krijgt van tafelgast Viggo Waas complimenten over haar sport. "Het is een keiharde sport en veel harder dan voetbal." Dat is natuurlijk koren op de molen van Polman, die het niet kan laten om een sneer uit te delen aan haar vriend Rafael van der Vaart. "Dat kan je wel zeggen ja. Ik heb een keer bij Raf gekeken, die schreeuwde als een speenvarken. Toen zei ik meteen tegen hem dat ik nooit meer kom kijken als hij zo schreeuwt."

Rafael van der Vaart krijgt pikante vraag over relatie met Estavana Polman en antwoordt vol ongemak Rafael van der Vaart en Estavana Polman zijn al heel lang gelukkig samen, maar de oud-topvoetballer en Oranje-handbalster zijn nog altijd 'vriend en vriendin'. De twee naderen een mijlpaal en dus is de vraag aan Van der Vaart of het niet eens tijd wordt voor 'de volgende stap'.

Scheidsrechter

De handbalster vindt ook dat er meer gele kaarten uitgedeeld moeten worden, zeker aan 'die voetballers die de bal telkens wegschoppen'. "En bij ons luistert iedereen gewoon naar de scheids."