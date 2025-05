Tophandbalster Estavana Polman schaamt zich meteen kapot bij eerste aflevering De Oranjezomer: 'Oh god'

De Oranjezomer verving Vandaag Inside vanaf maandagavond en opende meteen met een gênant moment voor Estavana Polman. De tophandbalster zat aan tafel bij presentator Johnny de Mol en moest het meteen ontgelden.

Tijdens de talkshow werden meteen beelden getoond van Polman van afgelopen weekend. Ze verscheen op een benefietdag van een padeltoernooi voor een goed doel en deed zelfs aan karaoke met Wesley Sneijder. De beste vriend van haar liefdespartner Rafael van der Vaart en Polman zelf stalen de show met een microfoon in hun hand.

'Oh god...'

Met veel bombarie kondigde De Mol het fragment aan, "Er doken de afgelopen dagen beelden van jou op...", maakte hij het spannend. "Oh god...", voelde de tophandbalster de bui al hangen. Maar toen ze de video zag waarin zij en Sneijder een nummertje stonden te zingen, kon ze opgelucht ademhalen en vertellen waarom ze dat deed.

'Paar flessen wijn op'

"Ja, een paar flessen wijn doen veel met me. We zijn nu ook te boeken voor feesten en partijen. Nee, dat is allemaal ouwehoer. Het was wel heel gezellig, laten we eerlijk zijn. Dit was voor het padeltoernooi voor Raf (Rafael van der Vaart, haar vriend, red.) voor een goed doel. We lachen er nu wel allemaal om en je doet veel om meer bekijks te krijgen. Dit was het einde van de avond, met een paar flessen wijn op, maar wel voor een goed doel. Dat moeten we niet vergeten."

'Ruzie' met gast

Alsof de eerste uitzending van De Oranjezomer al niet ongemakkelijk was voor Polman, kreeg ze daarna ook nog 'ruzie' met een andere gast. Rutger Castricum houdt wel van een geintje en had in Polman daarin een fijne sparringspartner. Toen het kort over de handbalcarrière van Polman ging en het aanstaande WK in eigen land, zei hij meteen dat ze ook eens een keer een medaille moeten winnen. "Ga je nou meteen zo doen?", reageerde Polman lachend op het sneertje. "Ik dacht dat we leuk tegen elkaar zouden doen."