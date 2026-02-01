Estavana Polman stond op Instagram stil bij een bijzondere dag van iemand die al jaren een belangrijke rol speelt in haar leven. Tegelijkertijd gaf de tophandbalster daarmee een inkijkje in de hechte vriendschap die ontstond binnen het Nederlandse handbalteam en tot ver buiten de lijnen reikt.

Die dag stond in het teken van Angela Malestein, al jarenlang een bekende naam binnen het Nederlandse handbal. Zij en Estavana Polman delen al lange tijd een band binnen Oranje, een relatie die door de jaren heen verder is gegroeid. Genoeg aanleiding voor Polman om juist op deze bijzondere dag stil te staan bij Malestein.

'Gefeliciteerd moppieeee'

Op Instagram liet Polman met een reeks momenten zien hoe zij aandacht besteedde aan de 33e verjaardag van Malestein. "Gefeliciteerd moppieeee", schreef Polman bij een foto van de twee samen bij het Louvre in Parijs. Vervolgens deelde ze een foto waarop ze samen een typische Franse baret dragen. "Op nog veel mooie tripjes", schreef ze daarbij, waarna ze toevoegde: "En feestjes. En liedjes."

Daarna volgden nog meer herinneringen. Zo is Malestein te zien terwijl ze op de bar danst, gevolgd door een video waarin ze zingend in de auto zit en Polman hard moet lachen. Ook deelde Polman een foto waarop Malestein een levensgrote teddybeer knuffelt. "Nog eentje dan, fijne verjaardag vriendin. Genieettt", schreef de tophandbalster bij haar laatste foto. Die reeks werd afgesloten met een beeld waarop de dochter van Polman bij Malestein zit, een moment dat onderstreept hoe hecht en persoonlijk de band tussen de twee is.

i Estavana Polman feliciteert haar 'moppie' Angela Malestein. ©Instagram

Bijzondere vriendschap

De vriendschap tussen Polman en Malestein gaat al jaren terug en overstijgt inmiddels het handbalveld. De twee leerden elkaar kennen bij Jong Oranje, groeiden samen door tot vaste waarden van het nationale team en bleven elkaar ook buiten wedstrijden en toernooien opzoeken. Zelfs nadat Polman na het afgelopen WK afscheid nam als speelster van Oranje, bleef het onderlinge contact onverminderd sterk.

Samenwerking met Malestein

Eerder vertelde Polman al openhartig over haar toekomstplannen na haar actieve carrière. De 33-jarige international gaf aan bezig te zijn met een 'te gek plan', waarbij ze samen met onder anderen Malestein jonge handbalsters wil begeleiden. Daarbij benadrukte Polman dat ontwikkeling belangrijker is dan snelle financiële keuzes: "Dan maar iets minder geld verdienen." Ook een rol in de media sluit ze op termijn niet uit, al blijft de handbalsport voor haar centraal staan.