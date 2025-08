Pien Sanders maakt zich op voor haar tweede EK van deze zomer. De tophockeyster staat straks met haar teamgenoten op het EK hockey, terwijl zij vorige maand nog een bezoek bracht aan haar voetballende vriendin Jill Roord.

"Dat was heel leuk", zegt Sanders tegen Sportnieuws.nl. De 27-jarige tophockeyster reisde - net als heel veel andere Nederlanders - af naar Zwitserland. "Het was leuk om dat eens een keer mee te krijgen, het is natuurlijk veel groter dan hockey. Heel zo'n land staat gewoon op z'n kop voor zo'n toernooi, dat ben ik niet echt gewend."

Sanders had het enorm naar haar zin op het EK, ondanks dat de Oranje Leeuwinnen al in de groepsfase werden uitgeschakeld. "Maar het was super leuk en leuk om haar daar te kunnen supporten, ja." De tophockeyster gaat sinds het begin van dit jaar met de 28-jarige Roord. De voetbalster speelt sinds deze zomer bij FC Twente en is zodoende terug in Nederland.

Kriebels

Sanders kijkt nu vooruit naar haar eigen EK. "Ik heb er zin in. Het is altijd lekker om voor een toernooi te gaan trainen. Ik heb zin om te beginnen en ben benieuwd waar we staan." Het levert zelfs al een beetje kriebels op. "Ja, zeker. Morgen gaan we natuurlijk het hotel in en vrij snel beginnen die wedstrijden dan ook. Ik heb wel kriebels, ja.

Yibbi Jansen over 'bijzondere' ervaring

Deze site sprak ook met Sanders' collega Yibbi Jansen, die enkele maanden geleden werd verkozen tot Mooiste Sportvrouw van het Jaar. Een titel die zij alleen buiten het veld wil dragen. "Zodra ik hockey, draait het om het hockey en niet om het uiterlijk."

Er was voorheen de nodige kritiek op de award, dat het bij vrouwen niet alleen om uiterlijk hoort te draaien. Jansen is blij met de aanpassingen die FHM heeft gedaan: "Het draait niet alleen meer om het uiterlijk, maar ook om wat je als persoon uitstraalt. Zonder die ranking ook. Ik denk dat dat goed is."