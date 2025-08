Yibbi Jansen bereidt zich met de Nederlandse hockeysters op het EK, vanaf 9 augustus in het Duitse Mönchengladbach. In aanloop naar dat toernooi sprak de tophockeyster met Sportnieuws.nl. Niet alleen over het EK, maar ook over een 'bijzondere' ervaring van een paar maanden geleden.

De zomer van Jansen begon met een hele maand voor Pro League-wedstrijden, in juni. "Dat waren er een hoop, en ook intensief. Dus het was fijn dat we daarna eventjes twee weken gewoon vakantie en rust hadden. Natuurlijk wel een loopschemaatje daar gedaan, om richting het EK goed te kunnen starten."

De 25-jarige Jansen is van mening dat de Nederlandse ploeg een goede voorbereiding heeft gedraaid. Ze heeft dan ook écht zin in het EK. "Ik denk dat er een paar mooie wedstrijden op het programma staan." De hockeysters nemen het in de groepsfase op tegen Duitsland (gastland), Ierland en Frankrijk.

Meer verantwoordelijkheid

Er zitten een paar 'nieuwe meiden' in de groep, die voor het eerst in de toernooiselectie zitten. Jansen merkt op dat er een relaxte sfeer hangt. "Maar zodra we op het veld staan, gaan we er hard op. Dat doen we goed." De groep bestaat uit speelsters met 'zoveel individuele kwaliteiten'. "Dat proberen we samen te brengen, om als echt team voor de dag te komen."

Tophockeyster Yibbi Jansen: 'Het draait niet alleen om uiterlijk' Het EK hockey staat voor de deur. Van 8 t/m 17 augustus strijden zowel de mannen als de vrouwen voor de titel van Europees kampioen. Yibbi Jansen weet hoe het is om titelfavoriet te zijn, maar het was dit jaar voor het eerst dat ze de titel 'Mooiste sportvrouw van het jaar' won. Wat deed dat met haar?

Met zoveel kwaliteiten wordt Nederland logischerwijs gezien als titelfavoriet. Dat vindt Jansen niet meer dan logisch. "Als je voor het Nederlands team uitkomt, wil je voor goud gaan. In iedere training en oefenwedstrijd willen we het beste in elkaar naar boven halen." Jansen staat centraal op het veld en draagt nu - als een van de meer ervaren speelsters - meer verantwoordelijkheid. "Ik sta ook op een plek waar je anderen kan coachen en neer kan zetten. Ik vind dat ook echt een leuke rol."

Mooiste Sportvrouw van Nederland

Jansen is sinds een paar maanden de Mooiste Sportvrouw van Nederland. Dat is een eretitel die ze alleen buiten het veld wil dragen. "Wat ik toen zei: zodra ik hockey, draait het om het hockey en niet om het uiterlijk."

Er was voorheen de nodige kritiek op de award, dat het bij vrouwen niet alleen om uiterlijk hoort te draaien. Jansen is blij met de aanpassingen die FHM heeft gedaan: "Het draait niet alleen meer om het uiterlijk, maar ook om wat je als persoon uitstraalt. Zonder die ranking ook. Ik denk dat dat goed is."