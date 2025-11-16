Rico Verhoeven staat voornamelijk bekend als topkickbokser, maar het zwaargewicht is ook druk aan de weg aan het timmeren als acteur. Al is dat niet altijd even makkelijk voor hem.

Verhoeven heeft zijn vechtkunsten al vaker gebruikt voor zijn acteercarrière. Hij was al te zien in films als Black Lotus, Augurk aan Zee en Bon Bini Holland. Stuk voor stuk films die op IMDb geen hoge ogen gooiden, met respectievelijk 4,3, 5,3 en 5,1 sterren van de mogelijke tien. Met de film Den of Thieves scoorde hij overigens wel een studententien (6,3 sterren).

Niet makkelijk

Het acteren in films is echter geen gemakkelijke opgave. Al helemaal als je je hele leven druk bent bezig geweest met andere activiteiten zoals boksen. Daarnaast kan het aardig wat energie kosten.

Op Instagram snoerde Verhoeven de criticasters dan ook de mond. De topvechter plaatste een afbeelding waarop te zien is hoe hij een dutje doet in het vliegtuig. De draaidagen van zijn huidige project waren vermoedelijk erg vermoeiend. "Wie ooit heeft gezegd dat het maken van een film makkelijk is, HEEFT NOG NOOIT EEN FILM GEMAAKT", schrijft Verhoeven erbij, vergezeld door allerlei verschillende emoji's.

Road House

Het Nederlandse zwaargewicht is momenteel druk bezig met zijn volgende film. Dat is het tweede deel van Road House. In de eerste film had de bekende Amerikaanse acteur Jake Gyllenhaal de hoofdrol, maar ook Conor McGregor maakte daar indruk met een opvallende bijrol.

De samenwerking met topvechters als McGregor beviel de regisseur zo goed, dat voor het tweede deel nóg meer topvechters aan de cast zijn toegevoegd. Verhoeven is een van de vechters die hun opwachting maken, naast UFC-sterren Michael Chandler, Michael 'Venom' Page en Stephen 'Wonderboy' Thompson, én de voormalige kampioenen Dustin Poirier en Tyron Woodley. Ook Jake Gyllenhaal keert terug in het nieuwe deel.