Rico Verhoeven heeft op het moment nog geen nieuw gevecht gepland, maar toch gaat hij een nieuwe uitdaging aan. Het zwaargewicht gaat binnenkort spelen in de nieuwe versie van de film Road House en op zijn Instagram deelt hij alvast wat van zijn skills.

Op zijn Instagram deelt Verhoeven een video, waarop hij wordt 'aangevallen' in de ring tijdens een training. Vervolgens ontstaat er een indrukwekkend hard gevecht, waarbij de Nederlander uiteindelijk zijn aanvaller in een wurggreep neemt. Die greep trekt Verhoeven zo hard aan dat de aanvaller buiten westen raakt. Bij de video plaatst de vechter dan ook 'slaap lekker' als caption. In de reacties zet hij ook nog: 'Als iemand moe is dan moet je hem in slaap slaan of laten slapen. Elke vorm werkt wel.'

Nieuwe film

Verhoeven zette die vechtskills al regelmatig in voor zijn tweede carrière: het acteren. Zo speelde hij al in meerdere films zoals Black Lotus, Den of Thieves 2, maar ook Augurk aan Zee en Bon Bini Holland. Zijn volgende uitdaging wordt het tweede deel van de film Road House. In het eerste deel van die film schitterde de bekende Amerikaanse acteur Jake Gyllenhaal in de hoofdrol, maar stal ook Conor McGregor de show als zeer interessante bijrol.

Het werken met topvechters als McGregor is de regisseur goed bevallen, waardoor er voor het tweede deel nog meer topvechters aan de cast zijn toegevoegd. Zo is Verhoeven een van de vechters die zijn opwachting gaat maken, net als UFC-sterren Michael Chandler, Michael 'Venom' Page en Stephen 'Wonderboy' Thompson en ex-vechters Dustin Poirier en Tyron Woodley. Ook Gyllenhaal zal terugkeren in het nieuwe deel van de film.

Leren van andere acteurs

In een eerdere post vertelde Verhoeven al dat hij erg veel leert van topacteurs als Gyllenhaal, maar ook Dave Bautista en Aldis Hodge. "Een nieuwe week op de set van de Roadhouse-film met deze geweldige, aardige en getalenteerde mensen. Ik leer elke dag en het is een grote eer om het scherm met jullie te delen mannen", zo laat hij weten via zijn Instagram. Hoe lang de opnames nog duren, is niet bekend.