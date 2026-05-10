Topschaatser Joep Wennemars gaat bijzondere uitdaging aan

Joep Wennemars staat vandaag niet op het ijs, maar aan de start van de Wings for Life World Run in Breda. De schaatstopper doet mee in de strijd tegen ruggenmergletsel en deelde zaterdagavond via Instagram al zijn motivatie voor deelname met zijn volgers.

"We gaan met z'n allen lopen voor degenen die dat niet kunnen, in de strijd tegen ruggenmergletsel. Met het doel om ook dit jaar weer zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar ruggenmergletsel", schrijft Wennemars op zijn Instagram Stories.

Bij de post deelde hij een foto van zijn loopuitrusting in thema die al klaarlag voor het event: het blauwe Wings for Life-shirt, een hardloopriem, een bidon en uiteraard twee niet te vergeten energiedrankjes. Het mag duidelijk zijn dat Wennemars helemaal klaar is om het maximale eruit te halen om zoveel mogelijk geld in te zamelen.

Wings for Life World Run

De Wings for Life World Run is een hardloopevenement dat jaarlijks in mei wordt gehouden om geld in te zamelen voor onderzoek naar ruggenmergletsel. De opbrengst gaat volledig naar de non-profitstichting Wings for Life. Vorig jaar deden wereldwijd ruim 310.000 mensen mee en werd er liefst 8,6 miljoen euro opgehaald. Wennemars hoopt dat dit jaar opnieuw een recordbedrag wordt bereikt.

In Nederland vindt het evenement dit jaar plaats in Breda. Deelnemers starten in het centrum van de binnenstad en moeten een volgwagen voor blijven. Zodra die je inhaalt, is je race voorbij. In de volgwagen zitten dit jaar Robert Doornbos en olympisch sprinter Churandy Martina.

Tekst gaat verder onder foto

i Joep Wennemars treft voorbereidingen voor de Wings for Life World Run in Breda. ©Instagram

Kjeld Nuis in nieuwe rol

Normaal gesproken was Kjeld Nuis de vaste co-piloot naast Doornbos in de volgwagen, maar de schaatser koos er dit jaar voor om zelf mee te doen aan de run. Voor Wennemars dus gezelschap met nog een topschaatser aan de start.

Joep Wennemars

De wereldkampioen op de 1000 meter beleefde een teleurstellende Olympische Spelen in Milaan. Op de 1000 meter werd hij gehinderd door de Chinees Ziwen Lian en eindigde vijfde, op de 1500 meter reed hij een olympisch record maar greep alsnog naast het podium als vierde.

Met de komst van Sebas Diniz naar Team Essent hoopt hij volgend seizoen wél zijn slag te slaan. Diniz stapte over van IKO-X2O, ondanks een doorlopend contract, en voegt zich bij de sprinttrein van Wennemars, Tijmen Snel en de Noor Bjørn Magnussen. De verwachting is dat de vier sprinters elkaar in de training naar een hoger niveau kunnen tillen en dat Wennemars daar uiteindelijk van kan profiteren.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover