Sportieve schaatslegende Erben Wennemars zet schoondochter Suzanne Schulting aan het werk

Erben Wennemars heeft er een topsporter bij gekregen in zijn gezin en verwelkomt haar met open armen. De schaatslegende (49) moet nu niet alleen zijn zonen Joep en Niels zien klaar te stomen voor het nieuwe sportieve uitdagingen, maar helpt ook zijn vriendin.

Suzanne Schulting maakt maar wat graag gebruik van haar nieuwe schoonvader. De koningin van het shorttrack heeft sinds een paar maanden een relatie met Erbens zoon Joep. Tussen alle grote toernooien door maakten ze hun relatie bekend. Na de succesvolle WK afstanden met goud voor Joep én Suzanne was het tijd voor vakantie voor het schaatskoppel, maar inmiddels zijn de trainingen ter voorbereiding op het nieuwe seizoen alweer in volle gang.

Fietsen in het voorjaar

En wat is een lekkerdere training dan fietsen in de Nederlandse voorjaarszon? Precies dat ging Schulting doen met haar schoonbroertje Niels en schoonvader Erben. Wennemars senior is nog altijd topfit en kan het tempo dus prima bijbenen.

'Per ongeluk' naar WK

De voormalig wereld- en olympisch kampioen is zelfs zó fit, dat hij zich recent 'per ongeluk' plaatste voor een WK. Dat gebeurde op het nieuwe fitnessfenomeen Hyrox. Daar leg je individueel of als duo een parkoers uit met allerlei oefenen, zoals roeien, lunges. Ondertussen is het parkoers ook nog enkele kilometers lang, waardoor de conditie tiptop in orde moet zijn om de eindstreep te halen. Wennemars kreeg het ook nog eens in een toptijd voor elkaar. Ook Niels is fanatiek in training voor deze nieuwe sporthype.

'Keuze met ballen' van Schulting

Voor Schulting en Wennemars junior staat een van de belangrijkste jaren van hun topsportcarrière voor de deur. In februari 2026 zijn de Olympische Winterspelen in Milaan en daar willen ze allebei voor de medailles gaan. Schulting maakte recent groot nieuws bekend, want ze gaat zich focussen op de langebaan en laat het shorttrack dus links liggen. Trainen en wedstrijden rijden doet ze in hetzelfde team als haar vriend. Hij tekende recent bij voor een lange tijd.

